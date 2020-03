Risse auf der Straße und in Häusern

Buchow-Karpzow

Dass Brücken mitunter ein Eigenleben haben – davon kann die Familie von André Belitz ein Lied singen. Und kein schönes. Seit 2009 leben sie in ihren Haus in der Priorter Straße unweit der Brücke über den Havelkanal in Buchow-Karpzow. „Alle Jahre wieder bewegt sich die Brücke. Wir merken dass, weil zwischen Straße und Brücke ein Absatz entsteht, es Risse auf der Fahrbahn gibt. Wenn dort die Lkws und Busse drüber fahren, vibrieren unsere Möbel“, sagt André Belitz.

Bis zu den Häusern reichen die Risse im Asphalt. Quelle: Jens Wegener

Schäden in Häusern nehmen zu

Damit aber nicht genug. Als der Buchow-Karpzower vor Wochen sein Wohnzimmer renovieren wollte und die Tapete von der Wand entfernte, sah er einen zwei Zentimeter breiten Riss über die gesamte Wand. „Wer ersetzt uns diesen Schaden? Wer kümmert sich darum, dass die Brücke beziehungsweise die Gründung der Brücke endlich so saniert wird, dass es stabil ist“, fragt sich Belitz. Deutliche Zeichen für die Bewegungen an der Brücke seien auch Risse in der Fassade des Wohnhauses seiner Nachbarin. „Und das Geländer am Fußweg, der neben der Fahrbahn über die Brücke führt, ist mittlerweile um etwa 40 Zentimeter verschoben“, weiß Belitz. Er ist verärgert und verzweifelt zugleich: „Was könne wir dafür, dass bei Bau der Gründung für die neue Brücke im Jahr 1999 offenbar Fehler gemacht wurden.“

Im Wohnzimmer von Familie Belitz ist die Wand wahrscheinlich durch die Erschütterungen gerissen Quelle: Jens Wegener

Eigentümer und zuständig für die Brücke ist das Wasserstraßen- uns Schifffahrtsamt Brandenburg (WSA). Die Straße, die über die Brücke in Richtung Priort führt, gehört dem Landkreis Havelland (K 6305). Zuletzt im Jahr 2016 hatte die Kreisstraßenbehörde die Sanierungen an der Straße, des Fußweges und dem Geländer im Auftrag des WSA erledigen lassen.

Es wurden Fehler beim Neubau gemacht

Zwar hatte das WSA der Gemeinde Wustermark noch Mitte Februar 2020 mitgeteilt, dass die Brücke und die Auffahrrampen kontrolliert worden und keine Beanstandungen festgestellt worden seien, aber das scheint nun überholt. Die Risse im Fahrbahnbelag sind nicht zu übersehen. Aus Sicht des Landkreises Havelland ist die Sache klar: „Bei der Errichtung des Bauwerkes kam es zu Baufehlern, die regelmäßig und auch wieder aktuell Reparaturen im Bereich des Anschlusses Straße/Brückenbauwerk notwendig machen. Diese Leistungen werden vom Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg bezahlt“, so Kreissprecher Norman Giese.

Der Spalt zwischen Fußwegweg und Brücke wird größer. Quelle: Jens Wegener

Das bestätigte Gerrit Riemer, Sprecherin des WSA, gegenüber der MAZ: „Es läuft eine Ausschreibung für die Sanierung der Straße über die Brücke und an den Rampen. Die Arbeiten sollen im Zeitraum von Mai bis August dieses Jahres erledigt werden. Sie dauern etwa sechs Wochen.“

Tempo 30 gefordert

Um weitere Schäden an seinem Haus zu verhindern, aber auch, um die Lärmbelästigung zu reduzieren, wandte sich André Belitz nun erneut an die Gemeindeverwaltung Wustermark. „Es muss doch möglich sein, zeitlich begrenzt eine Temporeduzierung von 50 auf 30 km/h zu erlassen, bis die Straße repariert ist.“ Einen entsprechenden Antrag will die Wustermarker Verwaltung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Havelland stellen, sagte Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz.

Von Jens Wegener