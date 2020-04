CDU-Wustermark fordert Teil-Haushaltssperre wegen Corona-Folgen

Wustermark

Eine partielle Haushaltssperre für die Gemeinde Wustermark in Folge der Corona-Krise zu erlassen – das regt die Fraktion der Wustermarker Christdemokraten an. Fraktionschef Oliver Kreuels begründet diesen Vorschlag: „Die Gemeinde ist haushaltsrechtlich verpflichtet, bei drohenden Ergebnisverschlechterungen Gegenmaßnahmen zu ergreifen.“ Das könne man mit eine partiellen Haushaltssperre erreichen. „Eine generelle Haushaltssperre halten wir im Hinblick auf begonnen Investitionen, die sonst ausgesetzt werden müssten, für kontraproduktiv. Denn die Folgekosten dürften dann ungleich höher ausfallen“, so Kreuels weiter.

Zudem, sei die CDU der Ansicht, die freiwilligen Leistungen der Gemeinde „behutsam und mit Augenmaß“ zu prüfen. Man erwarte von der Gemeindeverwaltung Vorschläge für die Haushalts-Teilbereiche, bei denen einen Ausgaben-Stop geboten und zielführend erscheine.

Weniger Einkommens- und Gewerbesteuer

In Folge der Covid 19-Pandemie, so Kreuels, würde nicht nur die Wustermarker Einwohner sondern auch die Unternehmen verschiedenen Beschränkungen unterliegen. Eine Folge sei ein geringeres Steueraufkommen hinsichtlich der Einkommenssteuer, da alle in Kurzarbeit stehenden Bürger gewöhnlich Lohneinbußen hätten. „Bei den Unternehmen, die den Betrieb reduzieren oder einstellen mussten, wird die Gewerbesteuer entsprechend niedriger ausfallen“, erklärt der CDU-Fraktionschef.

Am kommenden Donnerstag geht es im Wustermarker Hauptausschuss (ab 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule) auch um die finanzielle Situation der Gemeinde. Dann könnte auch über eine teilweise Haushaltssperre gesprochen werden.

Von Jens Wegener