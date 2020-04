CDU für Hilfe-Netzwerk in Wustermark

Wustermark

Die CDU-Wustermark will die Bildung eines Netzwerk Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde vorantreiben. „Wir müssen die älteren Menschen, Familien mit Kindern und Menschen mit Vorerkrankungen in der Corona-Zeit schützen", sagt der CDU-Vorsitzende Steffan Jentsch. Dazu gehöre, dass wir Wege der Versorgung und Unterstützung für Bedürftige finden, damit diese sich während der Epidemie nicht in Gefahr bringen müssen.“

Vereine werden eingebunden

Oliver Kreuels, Ortsvorsteher von Elstal, hat aufeinander abgestimmte Aktionen angeregt, die seitens der Verwaltung unterstützt werden. „Viele, die allein und nicht selten sehr einsam leben, haben niemanden, mit dem sie sich austauschen können, der ihnen jetzt hilft.“ Deshalb müsse auf bestehende Strukturen zurückgegriffen werden, wie Vereine und andere Organisationseinheiten. „Wir stimmen uns gerade mit den Verein ab, inwieweit und in welchem Rahmen deren Mitglieder unterstützen können“, so Kreuels.

Einkaufen bis telefonieren

Die CDU Wustermark will, dass das Netzwerk Nachbarschaftshilfe – von der Gemeindeverwaltung koordiniert – folgende Hilfeleistungen anbietet: Einkaufs- und Apothekengänge für Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen, bewegungseingeschränkte Mitbürger sowie Personen in häuslicher Quarantäne, Gassigehen mit Hunden der Betroffenen, regelmäßige telefonische Kontakte, um Notfallsituationen festzustellen. „In Elstal und Priort haben sich bereits Teams gebildet, die von den Ortsvorstehern Oliver Kreuels und Reiner Kühn koordiniert werden und ortsteilbezogene Informationen verteilen. Die anderen Ortsteile sollten von der Gemeindeverwaltung koordiniert und informiert werden, so Jentsch.

Von Jens Wegener