Corona-Hilfe: Flyer und Plakate werden in Elstal und Priort verteilt

Elstal

„Derzeit haben wir in Elstal einige wenige Hilfeempfänger, die während der Corona-Krise versorgt werden“, sagt Ortsvorsteher Oliver Kreuels. Jetzt gehe es darum, die Hilfsangebote bekannter zu machen und weitere freiwillige Helfer zu finden. „Gerade lebensältere Personen haben kein Internet, so dass wir uns für einen Flyer entschieden haben. Dieser wird demnächst verteilt. Auch Großplakate werden gerade organisiert, die an den zentralen Orten aufhängt werden“, ergänzt Kreuels.

Man gehe davon aus, schon bald erheblich mehr helfende Hände zu benötigen. Wer bei der Verteilung der Informationen und Flyer in Elstal und Priort helfen will, kann sich unter der Nummer 0176/13 34 45 50 melden. Dann wird auch der Ablauf der Hilfsmaßnahmen erklärt. Das gelte auch für die Hilfesuchenden. Alle Beteiligten werden gebeten, sich an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zu halten, um sich und seine Mitmenschen zu schützen.

Oliver Kreuels: „Das ehrenamtliche Engagement ist ein wertvoller Teil Wustermarks. Die Helfer geben der Gemeinde und dem Ortsteil Elstal ein menschliches Gesicht und beschenken die Gemeinschaft mit dem Kostbarsten, was sie haben – Zeit.“

Von Jens Wegener