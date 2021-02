Corona: Wustermarker Eltern zahlen weniger Kita-Beiträge

Wustermark

Auf eine finanzielle Entlastung können sich Eltern freuen, die ihre Kinder in Kitas der Gemeinde Wustermark betreuen lassen. Für den Zeitraum vom 1. Januar bis mindestens zum 28. Februar dieses Jahres werden sie komplett oder teilweise von der Zahlung der Kita-Beiträge befreit. Darüber informierte jetzt Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). In einer Eilentscheidung sei das in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden von den Gemeindevertretern beschlossen worden.

Grundlage bildet die Eindämmungsverordnung sowie eine neue Richtlinie des Bildungsministeriums. Darin geht es um die Gewährung von Landeszuwendungen zum Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen.

Demnach bekommen Eltern, die die vereinbarten Betreuungszeiten für ihre Kinder in der Corona-Zeit (Januar und Februar 2021) nicht in Anspruch nehmen, ihre Beiträge zurück. Wenn Kinder in dem Zeitraum nur etwa zur Hälfte ihres eigentlichen zeitlichen Umfanges in den kommunalen Kitas betreut werden, sollen 50 Prozent der Beiträge erstattet werden.

Verlängerung der neuen Regelung ist möglich

„Soziale Kontakte zu minimieren ist wichtig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, so Holger Schreiber. „Um zeitnah noch weitere Eltern zu animieren, ihre Kinder deshalb nicht oder nur noch teilweise in die Einrichtungen zu bringen, haben die Gemeindevertreter jetzt diesen Beschluss gefasst.“

Aber Holger Schreiber stellt klar: „Die Beitragserstattung oder der Beitragserlass ist nur auf die Fälle bezogen, für die das Land Brandenburg eine entsprechende pauschale Kostenerstattung an die Kommunen vorsieht.“ Sollte das Land Brandenburg über den 28. Februar hinaus den Kommunen weitere Mittel zur Verfügung stellen, um einen Ausgleich für entgangene Elternbeiträgen gegenzufinanzieren, werde Wustermark dann auch weitere finanzielle Entlastungen für die Eltern von Kita-Kindern vornehmen.

Für die Monate Januar und Februar rechnet die Wustermarker Verwaltung mit einem Einnahmeverlust von jeweils etwa 6500 Euro aus Kita-Beiträgen.

Von Jens Wegener