Eine weitere mobile Impfaktion des Landkreises Havelland fand am Sonnabend in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wustermark und den Johannitern in der Turnhalle des Schulzentrums Elstal statt.

Dreizehn Personen ließen sich bei der mobilen Impfaktion in Elstal immunisieren. Das Impfteam der Johanniter und Impfärztin Helga Kördel kümmerten sich herzlich um die impfwilligen Frauen und Männern.

Das Angebot stand allen Bürgerinnen und Bürgern ab zwölf Jahren für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ohne Terminvergabe zur Verfügung. Geimpft wurde mit den Impfstoffen Spikevax von Moderna für Personen über 30 Jahren und Comirnaty von Biontech/Pfizer für Personen unter 30 Jahren.

Elstal: Brieselangerin begleitet ihre Tochter

„Wir haben in der MAZ gelesen, dass heute hier eine mobile Impfaktion ist. Wir freuen uns sehr über dieses Angebot. Es ist toll, dass es an einem Sonnabend stattfindet. So kann ich meine 15-jährige Tochter Emily zur Boosterimpfung begleiten, was in der Woche aus zeitlichen Gründen nicht möglich wäre“, sagt Nadine Müller aus Brieselang.

Die Johanniter begleiteten das Impfangebot in Elstal. Quelle: Hannelore Berg

Seine zweite Impfung erhielt Sven Ziemer am Sonnabend bei der mobilen Impfaktion in Elstal. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass heute hier geimpft wird und man dazu keinen Termin benötigt“, erzählt der Falkenseer. „Das finde ich besser als mit Terminabsprachen, man kann so spontan zum Impfen kommen. Vor vier Wochen hatte ich meine Erstimpfung. Ich habe mich für das Impfen entschieden, damit ich wieder mehr machen kann.“

Corona: Die vierte Impfung für einen Elstaler

Sophie G. aus Brieselang nutzte ebenfalls das Angebot in Elstal. „Unter der Woche habe ich leider keine Gelegenheit, die Impfangebote in Anspruch zu nehmen. Für mich ist Elstal ideal, es ist nicht so weit weg und ich muss mir für meine Auffrischungsimpfung nicht extra frei nehmen“, erklärt die angehenden tiermedizinische Fachangestellte.

Gemeinsam zum Impfen in Elstal – das Angebot am Sonnabend macht es möglich. Quelle: Hannelore Berg

Als sehr bequem empfand ein älterer Herr aus Elstal das mobile Impfangebot. „Ich wohne nur eine Straße von hier entfernt, näher geht es wohl kaum, ich muss nicht extra irgendwo hinfahren. Also habe ich mir heute meine vierte Impfung hier geben lassen.“

„Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir die heutige Aktion beworben, größtenteils über die sozialen Medien, um so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich zu informieren“, erklärt Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde Wustermark. „Das Outlet Center und Karls haben sich bereit erklärt stündlich Durchsagen zu machen, damit Besucher die Gelegenheit nutzen können, sich bei uns spontan impfen zu lassen.“

Wustermark: Das sagt der Vize-Bürgermeister

Uwe Schollän, stellvertretende Bürgermeister, ergänzt: „Wir sind froh über jeden, der sich heute hier impfen lässt. So haben wir heute die Personen erreicht, die aus den verschiedensten Gründen unsere stationären Angebote nicht in Anspruch nehmen können.“

Michael Koch (CDU), Beigeordneter des Landkreises Havelland und Leiter des Corona-Kristenstabs, sagt dazu: „Als Ergänzung zu den drei festen Impfstellen in Rathenow, Nauen und Falkensee bieten wir zusätzlich mobile, wohnortnahe Impfaktionen an. Das ist ideal für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Samstags als Impftermin haben wir bewusst gewählt, damit Bürgerinnen und Bürger kommen können, die sonst aus beruflichen Gründen unter der Woche keine Impfangebote wahrnehmen können. Voraussichtlich Mitte März wird der Impfbus zur Verfügung stehen, sodass auch kleinere Orte im ländlichen Bereich versorgt werden können.“

Impfstellen im Havelland bis Jahresende geöffnet

Die Impfstellen in Rathenow, Nauen und Falkensee bleiben bis Ende des Jahres weiterhin in Betrieb, hier können Impfwillige sich ohne Terminvergabe immunisieren lassen.

Helga Kördel aus Nauen war bei der mobilen Impfaktion als Impfärztin im Einsatz. „Die Impfaktion ist schleppend angelaufen. Durch die zunehmenden Lockerungen steigt die Impfmüdigkeit bei den Bürgern. Im Dezember kamen wesentlich mehr Leute wegen der 2G-Regelung zum Impfen. Die Impflinge sind sehr aufgeklärt und stellen kaum Fragen zur Impfung.“

Wustermarks Bürgermeister Schreiber rät zur Impfung

„Es waren zwar nur 13 Impfungen an diesem Tag, aber wir freuen uns, dass wir dreizehn Personen impfen konnten, darunter eine Erstimpfung. Die Leute waren sehr nett und offen. Ich denke, dass das heutige Wetter einen erheblichen Einfluss auf die Besucherzahl hatte“, so Céline Rudophi, Rettungssanitäterin Johanniter-Unfall-Hilfe. Sie nahm so auf das Sturmtief Bezug.

Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos): „Ich erhoffe mir, durch jeden Bürger, der sich zusätzlich impfen lässt, dass der nächste Herbst nicht so hart wird wie der letzte. Impfen, impfen, impfen, das ist meine Devise.“

