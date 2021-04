Darum bekommt die Heidesiedlung in Elstal keine Lärmschutzwand

Wustermark

Mehr Schutz für die Bewohner der Elstaler Heidesiedlung vor dem Lärm der B 5 wird es vorerst nicht geben. Die Schutzwand an der B 5 zwischen Outletcenter und der Abfahrt Elstal soll nicht verlängert werden, weil es aus schallschutztechnischer Sicht keinen großen Nutzen bringen würde. Zu diesem Ergebnis kommt ein Fachgutachten, erstellt von der KSZ Ingenieurbüro GmbH in Auftrag der Gemeinde Wustermark.

Die Verlängerung der Wand würde hauptsächlich unbebaute Bereiche unmittelbar dahinter schützen. Für das Wohngebiet Heidesiedlung wäre der Nutzen hingegen gering. Insgesamt sieht das Ingenieurbüro auch in Bezug auf die Verkehrszahlen, die für das Jahr 2030 auf der B 5 prognostiziert werden, es „nicht als notwendig an, weitere Schallschutzmaßnahmen für die Heidesiedlung umzusetzen“.

Prognose: Schwerlastverkehr nimmt ab

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatten die Wustermarker Gemeindevertreter im März 2020 den Auftrag gegeben, prüfen zu lassen, ob eine Verlängerung der Lärmschutzwand an der B 5 in Elstal bis zur Heidesiedlung Sinn macht. Daraufhin hat die KSZ Ingenieurbüro GmbH, die bereits 2010 und 2015 schalltechnische Stellungnahmen für den Bebauungsplan „Heidesiedlung“ ausgearbeitet hatte, eine Stellungnahme erarbeitet, die jetzt vorliegt.

Entlang der B 5 in Höhe Elstal steht eine Schallschutzwand, die in teilen erneuert werden soll. Quelle: Jens Wegener

Die Zahlen: Auf dem Abschnitt der B 5 bei Elstal wurden 2010 im Durchschnitt täglich 17 771 Fahrzeuge gezählt, davon 13 Prozent Schwerlaster. 2015 waren es 23 570 Fahrzeuge, auch 13 Prozent Schwerlaster. Die Prognose für 2030: 31 000 Fahrzeuge (sechs Prozent Schwerlaster).

Wohngebiet ist weit entfernt

Unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrszahlen der Straßenverkehrsprognose Brandenburg 2030 für die B 5 ergibt sich im Vergleich zu 2010 eine leichte Erhöhung des Lärmpegels von etwa 1 dB. Im Vergleich zu 2015 fällt die Erhöhung mit 1 dB noch etwas geringer aus. „Das ist vor allem auf den wesentlich geringeren prognostizierten Schwerverkehrsanteil zurückzuführen, der sich gegenüber 2010 mehr als halbiert hat“, heißt es in dem Gutachten. So sehen die Experten diese leichte Erhöhung der Lärmbelastung als unkritisch an.

Bedingt auch dadurch, dass das Wohngebiet relativ weit entfernt ist. „Weiteren Einfluss hat der Umstand, dass im Bereich der Auffahrten der B 5 keine geschlossene Bauweise erfolgen kann und östlich der Straße ’Zur Döberitzer Heide’ kein Lärmschutzbauwerk entlang der B 5 existiert.“ So werden von der Seite weiterhin Geräusche des Straßenverkehrs in das Wohngebiet eindringen.

Ein Teil der Wand wird erneuert

Noch nicht entschieden haben die Gemeindevertreter über die Art der Konstruktion eines 400 Meter langen Abschnittes der bisherigen Lärmschutzwand. Derzeit wird geprüft, ob die Wand, die erneuert werden muss, mit Photovoltaik ausgestattet werden kann.

Von Jens Wegener