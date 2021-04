Wustermark

Es droht neuer Ärger in Wustermark. In der Gemarkung der Gemeinde könnten weitere Windkraftanlagen aufgestellt werden. Insbesondere die Menschen in Wernitz, Wustermark, Buchow-Karpzow und Hoppenrade, die schon jetzt viele Windräder vor der Haustür haben, wären davon betroffen.

Der jüngst vorlegte Entwurf von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung im Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 sieht nicht nur den neunen Namen „Potenzialfläche Nr. 38 Ketzin/Havel“ für das bisherige Windeignungsgebiet „Nauener Platte-Ost“, zu dem Wustermark gehört, vor, sondern auch andere Grenzen. Und die gefallen der Gemeindeverwaltung und mehrheitlich auch den Gemeindevertretern nicht. Deshalb hat die Wustermarker Verwaltung eine negative Stellungnahme zu dem Entwurf an die zuständige Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming geschickt und um Änderungen gebeten. Vize-Bürgermeister Uwe Schollän: „Unterm Strich ist eine flächenmäßige Erweiterung des Eignungsgebietes Windenergie für Wustermark vorgesehen.“ Damit sei man aus mehreren Gründen nicht einverstanden.

284 Hektar Eignungsfläche in Wustermark ausgewiesen

In der Potenzialfläche Nr. 38 (Nauen, Ketzin/Havel, Wustermark) stehen derzeit knapp 50 Windräder, in einem Umkreis von 1,5 Kilometern weitere 32. Die Gemeinde Wustermark hat in dem Entwurf ihres Teil-Flächennutzungsplanes Windenergie eine Konzentrationsfläche von 284 Hektar ausgewiesen. Immer wieder betonten Kommunalpolitiker und die Verwaltung in der Vergangenheit, damit aus ihrer Sicht ausreichend Raum für erneuerbare Energien bereitgestellt zu haben.

Kämen die neuen Grenzen des Windeignungsgebietes Nr. 38 zum Tragen, würden Flächen südwestlich der Ortslage Wernitz und „Am Weiler“ hinzukommen, so Uwe Schollän. Damit würden sieben bestehende Alt-Anlagen in das Eignungsgebiet aufgenommen, andererseits von den bestehenden Anlagen westlichen der Ortslage Wustermark und Hoppenrade etwa acht Windräder dann außerhalb des Eignungsgebietes liegen. Die an der westlichen Ortslage von Hoppenrade und Buchow-Karpzow derzeit noch unbebaute Eignungsfläche bliebe bestehen.

Belästigungen würden zunehmen

Zweiter Kritikpunkt: Die Gemeinde Wustermark ist im Norden, Nordwesten und Westen von Windkraftanlagen der angrenzenden Nachbarkommunen Brieselang, Nauen und Ketzin/Havel umschlossen. Das erweise sich „als Beeinträchtigung für Bürger im Gemeindegebiet von Wustermark“.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming habe in ihrem neuen Entwurf zu den Windeignungsgebieten im Regionalplan 3.0 festgestellt, „dass eine weitgehende Umfassung von Siedlungsgebieten durch Windkraftanlagen eine erhebliche oder unzumutbare Belästigung darstellen kann und die Lebensqualität der betroffenen Menschen beeinträchtigt“, sagt Uwe Schollän und ergänzt: „Unter der Prämisse ist das Eignungsgebiet für Windenergienutzung in der Gemeinde Wustermark nicht zu vergrößern beziehungsweise ist die noch nicht bebaute Eignungsfläche westlich der Ortslage von Buchow-Karpzow aus dem Eignungsgebiet zu nehmen.“

Unklarheit beim Repowering

Auch in der Frage des Repowerings von Windkraftanlagen möchte die Gemeinde Wustermark mehr Klarheit im neuen Regionalplan. Bisher können die Kommunen, die sich im Windeignungsgebiet Nauener Platte befinden, selbst festlegen, dass neue Anlagen nur dann zulässig sind, wenn sicher ist, dass nach der Errichtung der neuen Windräder im Eignungsgebiet bestimmte Altanlagen zurückgebaut werden. „Von dieser Möglichkeit haben wir Gebrauch gemacht, weil sich allein im Gemeindegebiet Wustermark 17 Windkraftanlagen außerhalb des im derzeitigen Regionalplan ausgewiesenen Windeignungsgebiets befinden“, erklärt der Vize-Bürgermeister.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im neuen Entwurf zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 sei nicht ersichtlich, ob diese Befugnisse für die betroffenen Gemeinden bestehen bleiben. „Um die Fehlentwicklung der vergangenen Jahre auszugleichen, sollte diese Befugnis wieder aufgenommen werden.“

Die Regionale Planungsgemeinschaft will den ersten Entwurf des Regionalplanes 3.0 in der Regionalversammlung am 17. Juni 2021 vorlegen. Danach soll die Beteiligung der Gemeinden erfolgen.

Von Jens Wegener