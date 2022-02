Darum will Wustermark einen Licht-Partner

Wustermark

Die Friedrich-Rumpf-Straße in Wustermark ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ein leuchtendes Beispiel dafür, dass das Umrüsten auf moderne Straßenlampen Sinn macht. Nicht nur aus Umweltaspekten, sondern auch aus finanzieller Hinsicht.

Ein Vergleich belegt das: Lagen der Stromverbrauch mit den alten HQL-Leuchten (Hochdruck-Quecksilberdampflampen) in dieser Straße im Jahr 2016 bei rund 47 000 Kilowattstunden und die Kosten bei rund 14000 Euro, waren es 2020 nur noch rund 28 000 Kilowattstunden und 8400 Euro. Bezogen auf das gesamte Gemeindegebiet Wustermark bedeutete das: Der Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung 2016 lag bei rund 770 000 Kilowattstunden, was zu Kosten von rund 232 000 Euro führte. 2019 war der Verbrauch bei 624 000 Kilowattstunden und die Kosten lagen bei rund 187 000 Euro.

Enorme Einsparungen beim Stromverbrauch

Diese Bilanz hat die Gemeindeverwaltung Wustermark jetzt vorgelegt und daraus den Wunsch abgeleitet, bei allem künftig aufzustellenden Straßenbeleuchtungen an öffentlichen Fahrbahnen, Geh- und Radwegen sowie Plätzen im Gemeindegebiet nur noch LED-Lampen zu verwenden. Und es wird noch konkreter: Es sollen Systeme der Firma Philips Interactcity sein.

Mit den Leuchten in der Friedrich-Rumpf-Straße in Wustermark wurde schon viel Strom eingespart. Quelle: Jens Wegener

Das Unternehmen hatte bereits bei der Umstellung der ersten etwa 540 Straßenlampen von Natriumdampflampen und Hochdruck-Quecksilberdampflampen in den Jahren 2016/17 den Zuschlag bekommen. Finanziert wurde das Vorhaben auch mit Fördermitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz.

LED-Lampen verursachen weniger Kohlendioxid

In Folge der damaligen LED-Umrüstung und der damit zusammenhängenden Stromeinsparung in Wustermark hat die Nationale Klimaschutzinitiative eine Einsparung in Wustermark von umgerechnet 1739 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr nachgewiesen und der Gemeinde im Februar 2018 ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt“, sagt Bauamtsleiter Wolfgang Scholz.

Vorteile der speziellen LED-Technik Die Vorteile von LED-Beleuchtungen von Philips Interactcity: Alle Leuchtköpfe verfügen über alle aktuellen Anschluss- und Dimmoptionen. Die Montage kann mit und ohne Leuchtenschirm erfolgen. Dank spezieller Programmunterstützungen ist die Installation schnell und einfach sowie der Zugriff auf alle relevanten Dokumente vor Ort möglich. Spezielle optionale Lichtrezepte ermöglichen es, die Ansprüche von Flora und Fauna zu berücksichtigen. Es wird nur warmweißes Licht genutzt, Streulicht wird dadurch grundsätzlich vermieden. Die Auswahl der Lichtfarbe ist abhängig von der Abwägung zwischen Sicherheits-und Umweltaspekten. Zusätzlich gibt es für spezielle Bereiche besondere Lichtfarben, zum Beispiel für Naturschutzgebiete. Das Steuern und Überwachen sämtlicher Straßenbeleuchtungsanlagen im Gemeindegebiet ist möglich. Eine Online-Meldung lässt das Erkennen von Fehlern in der Beleuchtung in Echtzeit zu, es können schnell Möglichkeiten für mehr Energieeinsparungen durch Dimmen, Zeitplanung und Zoneneinteilung gefunden werden.

Dienstagabend stimmten die Wustermarker Gemeindevertreter dem Vorschlag der Verwaltung zu, so dass künftig die Philips-Technologie bei den Straßenlampen zum Einsatz kommen soll. Dabei spiele auch die Tatsache eine Rolle, dass jeder Hersteller oder Anbieter von LED-Beleuchtungen „eine eigene Soft- und Hardware auf den Markt gebracht hat und diese einzelnen Anlagenkomponenten nicht kompatibel sind“, so Scholz.

Auch am Karl-LIebknecht-Platz stehen neue LED-Lampen. Quelle: Jens Wegener

Partnerschaft mit Philips Interactcity

Zudem werde man mit Philips Interactcity neue Wege beschreiten, wie künftig mit Straßenbeleuchtungen umzugehen ist: „Es wird nicht mehr für ein Produkt sondern für eine Dienstleistung bezahlt.“ Das heißt: Die Gemeinde habe einen Lichtpartner, der „den gesamten Lebenszyklus der Beleuchtung versteht, sich den weltweiten Marktveränderungen anpasst und sich um Management, Wartung, Innovation und Recycling kümmert.“ Diese Aspekte würden sofortige Einsparungen beim Energieverbrauch und Effizienz im Bereich Klimaschutz und Lichtmanagement ermöglichen.

Die Fraktionschefin der Linken Sandra Schröpfer regte an, dass bei den neuen Straßenlampen darauf geachtet werde, dass man in bestimmten Bereichen „runter dimmen“ kann, wo nachts keine helle Beleuchtung nötig sei.

Zu den finanziellen Auswirkungen einer Partnerschaft mit Philips Interactcity könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Erst dann, wenn konkrete Bauvorhaben anstehen, so Scholz.

