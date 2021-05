Darum wird zunächst ein provisorischer Bolzplatz in Wustermark angelegt 

Wustermark

Ein Bolzplatz wird in den nächsten Wochen an der Neuen Bahnhofstraße in Wustermark angelegt. Allerdings ist es nur ein Provisorium, weil der eigentliche Bolzplatz in der großen Sport- und Freizeitanlage auf dem Areal frühestens im Frühjahr/Sommer 2022 fertig wird.

„Wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen doch etwas anbieten. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Die können nicht noch ein Jahr warten, um mal Fußball zu spielen“, sagt Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende (WWG). Er freut sich, dass es mit Hilfe der Wustermarker Gemeindeverwaltung gelungen ist, eine Übergangslösung zu schaffen. Diese sieht so aus: Eine Fläche in der Größe eines Kleinfußballfeldes zwischen Hamburger Straße und Neuer Bahnhofstraße wird abgemäht, bevor zwei Tore aufgestellt werden. „Einen Ballfangzaun gibt es leider nicht, sodass die Fußballer aufpassen müssen, wenn ein Ball mal in Richtung der Straßen fliegt“, sagt Roland Mende. Er hofft, dass der provisorische Bolzplatz auch dazu beitragen werde, dass die Vandalismusschäden auf dem Schulhof der benachbarten Grundschule Wustermark zurückgehen. Dort würden sich oft in den Abendstunden illegalerweise Kinder und Jugendliche aufhalten, weil es ein Kleinfeld samt Toren gibt, das aber für den Sportunterricht genutzt wird.

Neubau kostet etwa 1,7 Millionen Euro

Für rund 1,7 Millionen Euro (davon könnten 1,26 Millionen Fördermittel sein) lässt die Gemeinde Wustermark auf der Freifläche zwischen Schule und Bahnhof einen Bolz- und Festplatz mit Parkflächen, Schallschutz und Ballfangzaun errichten. Der Baubeginn soll nach vielen Verzögerungen und Umplanungen noch in diesem Jahr sein.

Der ursprüngliche Wustermarker Bolzplatz an der Hamburger Straße musste für den Erweiterungsbau der Grundschule weichen. Der Wunsch bei Bürgern und beim Ortsbeirat kam auf, als Ersatz eine Kombination aus Sport- und Festplatz zu schaffen. So wuchs die benötigte Fläche im Laufe der letzten Jahre auf zwei Hektar an.

Von Jens Wegener