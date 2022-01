Das Bredower Adelsgeschlecht im Havelland: Eine Spurensuche beginnt

Wustermark

Nur knapp vier Kilometer Luftlinie trennen das Wohnhaus von Ralf Hochfeldt und das ehemalige Herrenhaus Bredow, das einst der gleichnamigen Familie von Bredow als Wohnsitz diente. Den gebürtigen Potsdamer zog die Arbeit in den Wustermarker Ortsbereich Wernitz, in dem er sich bis heute pudelwohl fühlt und seine Begeisterung für Geschichte ausleben kann.

„Ich kann die Wohnung abschließen, mich ins Auto setzen und etwas unternehmen. Das ist wunderschön“, schwärmt er von seinen historisch orientierten Ausflügen, egal ob sie per Auto in das benachbarte Bredow oder mit dem Flugzeug zu den Pyramiden in Ägypten führten. Die MAZ startet jetzt eine Serie, die in verschiedene Orte des Osthavellandes blickt und versucht das Wirken der Familie von Bredow in noch heute bestehenden Gebäuden oder Artefakten zu entdecken.

Erste Hinweise aus dem Mittelalter

Mit dem Ritter Arnoldus de Bredow findet sich der Stammvater der Familie, dessen frühester schriftlicher Hinweis von 1251 herrührt und den geschichtlich dokumentierten Startpunkt der Familie darstellt. Zum Vergleich: Zu etwa dieser Zeit war das mongolische Reich das zwischenzeitlich größte Landreich der Weltgeschichte und es sollte noch fast 250 Jahre dauern, bis Christoph Kolumbus Amerika entdeckte. Arnoldus soll zu diesem Zeitpunkt bereits über beträchtlichen Landbesitz im Dorf Bredow verfügt haben, weshalb der Ort als Stammsitz der Familie gilt.

1335 hatte der Markgraf Ludwig so viele Schulden bei vier Brüdern der Bredows angehäuft, dass sie das „Lehen über die Burg, die Stadt und das Ländchen Friesack“ erhielten, um ihm einen Teil der Schulden zu erlassen, heißt es auf einer Webseite, die von einem der heutigen Bredower Nachkommen verwaltet wird. Da die Belehnung der Burg Friesack zu den bedeutenden Ereignissen der Familiengeschichte zählt, werden die Bredows vermutlich deshalb eher mit dem Westhavelland in Verbindung gebracht, als mit den übrigen Besitztümern und Einflüssen tiefer im Osthavelland.

Der typische rote Steighaken im Wappen der Bredows findet sich allerdings noch heute auf dem Wappen der Gemeinde Brieselang, sowie auf dessen Ortsteilen Zeestow und Bredow im Osthavelland wieder, in denen die Familie Landbesitz unterhielt. Das älteste Wappen mit dem für die Familie typischen Steighaken geht auf das Jahr 1335 zurück, also dasselbe Jahr, in dem die Bredows das Lehen über die Burg Friesack bekamen.

Ein solcher Steighaken, alternativ auch Einholmleiter genannt, war zur damaligen Zeit schlicht eine Leiter, mit der man beispielsweise Burgen erstürmen konnte, die jedoch auch als einfache Ernteleiter zum Einsatz kam.

Leben im Dreißigjährigen Krieg

Ein einschneidendes Ereignis in der Familiengeschichte war der Dreißigjährige Krieg, der bei seinem Ende 1648 viele Bredow´sche Güter verwüstet und hoch verschuldet zurückließ. Obwohl es bis in das 18. Jahrhundert dauerte bis sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Brandenburg wieder erholten, überstand die Familie auch diese Zeit nach dem Krieg.Bekannt bis in die heutige Zeit wurde die Familie unter anderem durch die Werke von Theodor Fontane, der bei seinen Wanderungen durch die Mark auch über die Bredows schrieb.

Bis 1945 war die Familie in ihrer Havelländischen Heimat sesshaft, wurden jedoch mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vom SED-Regime „endgültig aus der Mark vertrieben“, wie es auf der Webseite des Familienverbandes v. Bredow e.V. heißt.

Eine neue Serie in der MAZ

„Geschichtliches Wissen über die Region schafft hier und da auch mehr Verbundenheit zu seiner eigenen Heimat“, ist sich Ralf Hochfeldt sicher, der in seiner Wohnung eine ganze Reihe von Werken zur deutschen und Internationalen Geschichte aufbewahrt. Diesem Zitat wird auch die neue MAZ-Serie folgen, die in der kommenden Zeit viele mitunter subtile Hinweise auf die Familie Bredow im Osthavelland unter die Lupe nimmt.

