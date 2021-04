Elstal

Kaum ist das Raumordnungsverfahren zur Erweiterung von Karls auf dem Areal der Adler-/Löwenkaserne abgeschlossen, melden sich erste Kritiker, die dem gigantischen Vorhaben Karls Naturferien-Dorf skeptisch gegenüber stehen. „Das Vorhaben ist für den Charakter Elstals überdimensioniert und deshalb ein Problem für die Umwelt. Noch mehr Verkehr, mehr Gesamtlärm sowie mehr ungelenkte Besucherströme vom Bahnhof werden Ursachen für Störungen von Flora und Fauna sowie der Menschen sein. Der Schutz der Ortslage Elstal und der Döberitzer Heide haben oberste Priorität“, sagt Fabian Streich, Sprecher des unabhängigen Umweltnetzwerkes Wustermark.

150 Millionen Euro Investitionssumme

Neben Karls Erlebnis-Dorf an der B 5 in Elstal entsteht in den nächsten zehn bis 15 Jahren ein Naturferien-Dorf mit zwei Hotels, hunderten kleiner Ferienhäuschen, einer Badescheune, Manufakturen und anderen Attraktionen für Kinder. Etwa 150 Millionen Euro hat das Unternehmen Karls als Investitionssumme veranschlagt, ein Teil ist bereits für den Kauf des Areals, die Munitionsberäumung und den Abriss alter Gebäude eingesetzt worden.

Viele Altlasten wurden schon aus dem Boden des Kasernengeländes geholt. Quelle: Privat

Karls Inhaber Robert Dahl hatte in einem MAZ-Interview gerade versichert, dass alle Auflagen bezüglich des Umweltschutzes erfüllt werden. Und genau darauf will das Umweltnetzwerk Wustermark achten, so Fabian Streich.

Schon jetzt seien jede Menge Bäume auf dem Kasernengelände gefällt worden und manches altes Gebäude verschwunden, trotz starker Artenschutzbedenken, ärgert sich Streich. Dabei würde ein Bebauungsplan, oder mehrere, ja erst jetzt, nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens, erarbeitet.

Grünordnungsplan wird gefordert

Grundsätzlich sehe es das Umweltnetzwerk kritisch, wenn ein Naturferien-Dorf als touristischer Anziehungspunkt in direkter Nachbarschaft zur Döberitzer Heide angelegt wird, die nicht nur Teil eines Landschaftsschutzgebietes, sondern auch selbst Naturschutzgebiet und ein FFH- und Vogelschutzgebiet sind. „Wir sehen in dem Bauplanungsverfahren neben einer Umweltprüfung die Erarbeitung eines Grünordnungsplans als wichtig an. Der soll garantieren, dass der Eingriff in die Natur nicht nur 1:1 ausgeglichen wird, sondern unterm Strich ein Plus an Natur rauskommt“, erklärt Alexandra Livet vom Umweltnetzwerk. Der Eingriff in die Natur müsse vollständig auf dem Gelände und in der direkten Umgebung ausgeglichen werden. Die Randbereiche zur Heide sollten mit intensiver Begrünung abgrenzt werden.

Schwere Technik kommt zum Einsatz. Quelle: Jens Wegener

Eine weitere Auflage der Genehmigungsbehörde ist, dass das Wegenetz der Döberitzer Heide die steigenden Besucherzahlen aufnehmen kann, ohne Konflikte mit dem Naturschutz zu erzeugen. Sollte das nicht sichergestellt werden können, muss Karls (sicher gemeinsam mit der Sielmann-Stiftung) ein Besucherlenkungskonzept erarbeiten.

Weiter wird von der Landesplanung gefordert (und von Robert Dahl auch zugesichert), dass der Eichenwald im Ostteil des Projektgeländes vollständig erhalten bleibt. Dort ist bereits in einem Gebäude ein Fledermaushaus eingerichtet worden.

Mehr Busse, weniger Autos

„Aber auch alle anderen geschützten Biotope, die Auswirkungen der Licht- und Lärmemissionen auf die Tiere im Projektgelände und in den Schutzgebieten sind zu untersuchen, zu vermeiden und geeignete Schutzkonzepte zu erstellen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Lasershows bei Karls“, ergänzt Fabian Streich.

Ein anderer Knackpunkt ist der Verkehr. Der Umbau des Knotenpunktes an der B 5/Abfahrt Elstal ist in Planung. Auch werden alle Feriendorf-Besucher ein Fahrrad zur Verfügung haben, um das Auto während des Aufenthaltes möglichst nicht zu benutzen, hatte Robert Dahl zugesichert. Trotzdem werde sich das Verkehrsaufkommen erhöhen, weil die Anreise zum Feriendorf größtenteils per Auto erfolgt. Karls muss aber den Nachweis erbringen, dass etwa 20 Prozent der Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Dabei wird der Einsatz von Bussen vom Bahnhof Elstal und aus Berlin nach Elstal an Bedeutung gewinnen, zumal an Elektrobusse gedacht ist.

Öffentlichkeit soll rechtzeitig beteiligt werden

Skeptisch sieht das Umweltnetzwerk bei dem Projekt Naturferien-Dorf den Umgang mit der Ressource Wasser. „Das Vorhaben darf keine wesentlichen Beeinträchtigungen des Grundwassers hervorrufen. Der Wasserbedarf für eine geplante Badescheune und das Gesamtprojekt soll unter anderem aus dem Wasserwerk Radelandberg gedeckt werden. Das Feriendorf grenzt dazu noch direkt an die trockenen Heideflächen. Daraus folgernd sollten moderne, wassersparende Technologien und die Aufbereitung des Wassers zur Zweitnutzung zum Einsatz kommen, um Ressourcen zu sparen“, erklärt Fabian Streich.

Das Umweltnetzwerk fordere von der Gemeinde Wustermark „eine klare Kommunikation und einen breiten Kooperationsprozess für das jetzt beginnende Bebauungsplanverfahren. Die anerkannten Naturschutzverbände, der Tourismusverband Havelland, die Sielmann-Stiftung, die Öffentlichkeit, Politik und Fachbehörden müssen frühzeitig beteiligt werden, um ihnen die Möglichkeit zur Mitentscheidung zu geben“, so Streich.

Von Jens Wegener