Das denkmalgeschützte Zentrum wird zur Baustelle

Elstal

Im denkmalgeschützten Elstaler Zentrum, zwischen Feuerwehrdepot und Kirche, wird in den nächsten zwei Jahren gebaut. Neben zwei Kreuzungsbereichen sollen nun auch eine Regenwasserleitung erneuert, Gehwege gebaut und der südliche Teile der Breiten Straße grundhaft erneuert werden. So haben es die Wustermarker Gemeindevertreter beschlossen –und zwar mit großer Mehrheit.

Das war im Vorfeld der Entscheidung nicht absehbar, weil die Anträge für die Baumaßnahmen aus dem Elstaler Ortsbeirat direkt (ohne Beteiligung des Bauausschusses) in die Gemeindevertretersitzung gekommen waren. Die Frage nach dem Warum wurde in der jüngsten Gemeindevertretersitzung nicht beantwortet.

Höhenniveau der Gehwege wird angepasst

Jetzt steht also fest: 2020 und 2021 erfolgt der grundhafte Ausbau der beiden Kreuzungen in der Eisenbahnersiedlung: Ernst-Walter-Weg/ Gartenstraße/Karl-Liebknecht-Platz und Ernst-Walter-Weg/ Breite Straße. Verändert werden sollen dort vor allem Kurvenradien, damit große Fahrzeuge durchkommen. Außerdem müssen das Höhenniveau der Gehwege angepasst und die Wege für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer leichter passierbar gemacht werden.

Nach einer Empfehlung des Elstaler Ortsbeirates und dem Ja der Wustermarker Gemeindevertreter werden zudem in 2021 und 2022 die Gehwegverbindung im Ernst-Walter-Weg zwischen Breite Straße und Gartenstraße hergestellt, dazu der asphaltierte Teil der Breiten Straße erneuert sowie die Fahrbahnentwässerung im Ernst-Walter-Weg, vom Knoten Gartenstraße bis zum Beginn der asphaltierten Fahrbahn in Höhe des Feuerwehrdepots Elstal, ausgebaut.

Alles in einem Abwasch

„Wenn alles in einem Abwasch erledigt wird, spart man auf lange Sicht Kosten, denn die Dinge hätten zeitnah sowieso gemacht werden müssen“, hatte Elstals Ortsvorsteher Oliver Kreuels ( CDU) begründet. Rückendeckung bekam er von Bauamtsleiter Wolfgang Scholz, der die Maßnahme aus fachlicher Sicht als sinnvoll und notwendig ansieht. „Selbst wenn es noch keine Prioritätenliste für den Straßenbau in Wustermark gibt, die Breite Straße ist einfach kaputt und überfällig.“ Auch die Regenentwässerung funktioniere seit vielen Jahren in dem Bereich nicht mehr, so dass es nach starken Regenfällen regelmäßig zu Überschwemmungen der Fahrbahn und von Privatflächen komme. Das hatte der Bauausschussvorsitzende Matthias Kunze ( SPD) bestätigt.

Von Jens Wegener