Das ist der Stand beim Elstaler Eisenbahncafé

Der mobile Küchentisch ist wieder da. Jeden Freitag ab 16 Uhr (bei schönem Wetter) können es sich Elstaler und Gäste wieder für zwei Stunden bei Kaffee, Tee, Wasser und Kuchen oder Keksen im Freien einfinden und diskutieren. Neu ist der Standort direkt vor dem Eisenbahnwaggon an der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Allee/Hauptstraße. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass sich was bewegt bei unserem Projekt ’Eisenbahncafe’ und gleichzeitig die Leute wieder mehr zusammenbringen“, sagt Joachim Gnep von der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde (EFG) in Elstal.

Die hatte 2017 ihre Idee eines mobilen Küchentisches in die Tat umgesetzt, diesen zunächst auf dem Platz des Nahversorgungszentrums und später an der Einmündung der Rosa-Luxemburg-Allee zum Ernst-Walter-Weg einmal wöchentlich aufgestellt, um „mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, so Joachim Gnep.

Ziel bleibt Eröffnung im Spätsommer

Daraus ist inzwischen das Projekt „Café im Eisenbahnwaggon“ geworden. Doch nachdem besagter Waggon in einer spektakulären Aktion vom Bahnhof Elstal an seinen jetzigen Standort gebracht wurde und halb Elstal dieses Schauspiel verfolgte, ist es um das Vorhaben ruhig geworden, zumindest nach außen hin. „Intern läuft die Suche nach weiteren Sponsoren, um endlich loslegen zu können“, beschreibt Joachim Gnep. Noch steht der Wunsch, im Spätsommer dieses Jahres eröffnen zu können.

Das Kernteam des Vorhabens, zu dem acht Leute gehören, darunter neben Mitgliedern der EFG auch die Elstaler Marco Rothe, Sandra Schröpfer und Tobias Bank, ist am Wirbeln, um Schritt für Schritt der Eröffnung des Cafés näher zu kommen. Es gebe Erfolge und Rückschläge, sagt Gnep und zählt auf: „Es liegen am Grundstück mittlerweile Wasser, Abwasser und Strom an, die Anschlüsse zum Waggon werden jetzt hoffentlich bald gelegt. Ein professioneller Kaffeeautomat (gebraucht gekauft) steht bereit, der Telefon- und Wlan-Anschluss soll im Juli erfolgen. Die äußere Gestaltung des 26 Meter langen Waggons sei auch in Arbeit. Man sei mit dem Künstler Patrick Kieper dazu im Gespräch, der Elstaler Motive auf den Waggon bringen soll. Die Auffahrt auf das Areal kann erst gebaut werden, wenn die Planungen für den Kreisverkehr Luxemburgallee/Hauptstraße abgeschlossen sind.

Rampe und Terrasse müssen gebaut werden

Obwohl der Vorhabenträger, die kleine Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Elstal, schon viele Fördermitel „einsammeln konnte“ und den Eigenanteil von bisher 25 000 Euro um 36 000 Euro erhöht hat, (auch eine Kaution von 15 000 Euro für den Rückbau im Falle der Schließung wurde hinterlegt) laufen die Kosten jetzt aus dem Ruder. „Bedingt auch durch die Pandemie, sind wir wegen der beinahe täglich steigenden Materialkosten für Holz und Stahl in eine äußerst schwierige Situation geraten“, erklärt Gnep.

Vor allem betreffe das den Bau der Rampe am Café für Rollstuhlfahrer, der Terrasse, der sechs Parkplätze. „Die schriftlichen Angebote für die Rampe und die Terrasse gehen mit 80 000 Euro – bei sehr viel Eigenleistung – und 120 000 Euro weit über unsere finanziellen Möglichkeiten hinaus. Im Moment überprüfen wir Alternativen und natürlich abgespeckte Varianten.“

Küchentisch jeden Freitag

Leider hätten die Pandemie und deren Folgen dazu geführt, dass in Aussicht gestellte finanzielle Hilfen von Firmen und Spendern nicht oder in geringerer Höhe kommen. „Wir sind über jeden Helfer und jede Unterstützung froh. Außerdem suchen wir nach einer günstigen, aber bedarfs- und behindertengerechten Möglichkeit, die Wege, den Parkplatz und den Vorplatz zu gestalten.“ Das Team sei hoch motiviert und glaubt, dass es für alles Lösungen geben wird. „Auf jeden Fall wollen wir jetzt, wo es wieder möglich ist, mehr in die Öffentlichkeit gehen. Die Leute müssen sehen, dass was passiert. Ein Schritt ist der Küchentisch, an den wir freitags einladen“, sagt Joachim Gnep. Kaffee, Tee und Kuchen gibt es dort kostenlos.

