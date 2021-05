Das ist der neue Gemeindevertreter bei den Grünen in Wustermark

Wustermark

Es gibt es neues Gesicht in der Wustermarker Gemeindevertretung. Steffen Wietusch aus dem Wustermarker Ortsbereich Wernitz gehört mit sofortiger Wirkung dem Gemeindeparlament an. Er gehört der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an, die drei Sitze inne hat.

Der 45-Jährige rückt für Alexis Schwartz nach, der sein Mandat zum Ende des Monats März niedergelegt hatte. Schwartz besetzt die neu geschaffene Stelle des Klimaschutzbeauftragten in der Gemeindeverwaltung Wustermark und kann nicht gleichzeitig als Gemeindevertreter fungieren.

„Ich freue mich auf die neue ehrenamtliche Aufgabe“, sagte Steffen Wietusch Dienstagabend in seiner ersten Gemeindevertretersitzung. Wietusch ist Grundschullehrer und arbeitet an einer Schule in Rathenow. Er ist ledig, hat keine Kinder. 2017 war er von Berlin nach Wernitz umgezogen. Mit der Wustermarker Kommunalpolitik hatte er das erste Mal zu tun, als er 2018 die damalige Bürgermeisterkandidatin der Grünen Katja Schönitz im Wahlkampf unterstützte.

Von Jens Wegener