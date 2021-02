Das nächste Unternehmen zieht es auf den Bahn-Campus Havelland

Elstal

Ein weiteres Unternehmen macht jetzt ernst und will seinen Firmensitz auf das Areal des Bahn-Technologie Campus Havelland in Elstal (BTC) verlegen. Die Witt Solutions GmbH, die aus Berlin kommend seit gut zwei Jahren übergangsweise im Demex-Park in Elstal untergebracht ist, will einen Neubau auf dem BTC errichten. Dafür hat man beim Bauordnungsamt des Landkreises Havelland einen Antrag eingereicht, zudem die Gemeinde Wustermark jetzt eine Stellungnahme abgeben kann.

Der Bahn Technologie Campus Havelland wird eine Kombination aus Forschung und Praxis rund um den Schienenverkehr. Firmen siedeln sich an, es gibt Teststrecken, Hochschulen wollen hier forschen und praxisnahen Unterricht anbieten und eine Ausbildungsstätte für Bahnberufe ist geplant. Im Vorjahr sind Abrissarbeiten erfolgt, es wurden Bodenaustausch vorgenommen, Altlasten entsorgt. Für die erste Phase auf dem 6,4 Hektar großen Areal stehen knapp 20 Millionen Euro bereit. Der Landkreis Havelland beteiligt sich mit 6,4 Millionen, das Land Brandenburg mit 13,3 Millionen Euro.

Einzug zum 50. Firmengeburtstag

Witt Solutions entwickelt seit 49 Jahren innovative technische Lösungen für nationale und internationale Bahnunternehmen und liefert Komponenten im bahnelektronischen Bereich. „Dieses Know-how und ein gutes Netzwerk von Partnern hatben uns an die Spitze der Schienenprüftechnik gebracht“, sagt Geschäftsführer Klaus Gradischek. Er würde am liebsten sofort umziehen zum BTC, denn: „Unsere Firma hat mit Bahntechnik zu tun, wir forschen und testen, so dass der Bahn-Technologie Campus der richtige Ort ist.“ 2022 wird Witt Solutions 50 Jahre alt, dann will man komplett am neuen Standort produzieren. Die Firma stellt Mess- und Prüftechnik für Bahnanlagen her. Es geht dabei um die Spannungs- und Potenzialüberwachung. Klaus Gradischek: „Ob für den Personen- oder Bauwerkschutz, unsere Produkte warnen frühzeitig, wenn die gemessenen Spannungen den zulässigen Bereich überschreiten oder Schäden durch Korrosion oder durch Diebstahlversuche auftreten.“ Neben den Spannungsüberwachungsgeräten in verschiedenen Größen hat die Witt Solutions ein Gerät entwickelt, das den Zustand von Weichen überwachen kann.

Gebäude mit Halle und Büros

Dafür soll auf einem 2200 Quadratmeter großen Grundstück in Elstal ein zweigeschossiges Gebäude in Stahlkonstruktion mit Büros, einer Manufaktur sowie Lagerflächen errichtet werden.

Weil die Firma ihre Produkte auch herstellt, braucht man mehr Platz und mehr Personal. Derzeit gibt es 16 Mitarbeiter (darunter auch Leute aus Brieselang, Elstal und Spandau), weil nicht alle aus Berlin nach Elstal mitgezogen sind. „Wir werden in den nächsten Jahren 20 bis 30 Leute in verschiedenen Bereichen vom Softwareentwickler bis zum Monteur einstellen“, so der Geschäftsführer.

Pilot-Investor im künftigen Bahn-Technologie Campus Havelland ist die Railway Service GmbH. Für etwa 5 Millionen Euro entsteht in der Nähe des alten Wasserturmes eine 110 mal 30 Meter große Halle, in der ab 2021 Schienenfahrzeuge aller Art gewartet, repariert und auf moderne Anforderungen umgebaut werden können.

In den Startlöchern steht auch die international agierende Euro Rail Solutions GmbH (ERS). Sie hatte schon 2019 ihren Firmensitz nach Elstal verlagert und Quartier in gemieteten Räumen der Rail & Logistik Center GmbH & Co KG auf dem Bahngelände bezogen. Kerngeschäft sind die Planung und Montage von Oberleitungsanlagen im öffentlichen Nahverkehr, also für Straßenbahnen und O-Busse.

