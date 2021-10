Das sagt der Wustermarker Tobias Bank (Linke) zum Abschneiden im Wahlkreis 60

Wustermark

Die Bundestagswahl ist vorbei, auch wenn noch nicht feststeht, wer das Land künftig regiert. Im Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming) trat für die Linke mit dem Wustermarker Tobias Bank (35) ein Osthavelländer an. Am Ende kam er bei den Erststimmen mit 8,7 Prozent auf den vierten Platz. Sonja Eichwede (SPD) holte die meisten Erststimmen (32,1 Prozent), gefolgt von Dietlind Thiemann (CDU, 20,1) und Axel Brösicke (AfD, 16,5). Die Grüne Alexandra Pichl kam auf 6,5 Prozent und FDP-Mann Patrick Meinhardt auf 6,4 Prozent. Die MAZ sprach mit Tobias Bank über „seine Wahlbilanz“.

Sind Sie vom Wahlergebnis enttäuscht, wie bewerten Sie Ihr Abschneiden?

Tobias Bank: Vom Wahlergebnis für Die Linke bin ich natürlich enttäuscht. Weil ich jedoch mit einem solchen Ausgang gerechnet hatte, hat es mich nicht überrascht. Mein eigenes Abschneiden liegt über dem Ergebnis meiner Partei. Damit bin ich nicht zufrieden, aber ich habe damit immerhin meinen Beitrag geleistet und dem Bundestrend entgegengewirkt. Aus dem Wahlergebnis werde ich jedoch die persönliche Konsequenz ziehen, alle meine bisherigen ehrenamtlichen Funktionen auf Bundesebene auslaufen zu lassen. Seit 2018 bin ich Mitglied des Bundesvorstandes der Linken und kümmere mich vor allem um die kommunalen Ebene, die Kultur- und Geschichtsarbeit sowie die Behindertenpolitik.

Gehören Sie zu den 39 Linken, die über die Hintertür in den Bundestag einrücken?

Nein, nur die beiden Spitzenkandidierenden der Linken Brandenburg ziehen in den Bundestag ein. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich es schaffe. Mir war wichtig, linke Themen wie Steuergerechtigkeit, Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Digitalisierung und Frieden in die Öffentlichkeit zu bringen und die vielen Verfehlungen der CDU aufzudecken. Das ist gelungen, denn das Direktmandat im Wahlkreis 60 ging an die SPD.

War es ein Fehler, im Wahlkreis 60 anzutreten, wo Sie weniger bekannt sind als im Osthavelland?

Während des Wahlkampfes habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, wertvolle Erfahrungen gesammelt und täglich sehr gute Gespräche geführt. Unabhängig davon war die Kandidatur in einem Wahlkreis ohne das Osthavelland falsch. Wir haben viele personelle und strukturelle Fehler gemacht. Schon vor Jahren habe ich mit Vorschlägen versucht, diesen drohenden Fehlentwicklungen etwas entgegenzusetzen. Dabei habe ich gemerkt, dass es um vieles Andere geht, aber nicht um Politik, Verantwortung, inhaltliche Profile oder Geleistetes.

Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus dem Wahlkampf mit?

In den mehr als 400 Tagen Wahlkampf habe ich viel gelernt und den Eindruck gehabt, Menschen sowas wie Hoffnung gegeben zu haben. Hoffnung in dem Sinne, dass es jüngere Politiker gibt, die einen anderen, zeitgemäßeren Politikansatz verfolgen: Es braucht eine Mandatszeitbegrenzung, um der Abgehobenheit von vielen Politikern etwas entgegenzusetzen. Es braucht ein Verbot von Nebenjobs von Politikern, damit sich aufs Politikmachen und nicht den persönlichen Geldbeutel konzentriert werden kann. Politiker sollten eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium haben, um weniger abhängig von Politik zu sein. Politiker sollten solide politische Erfahrungen außerhalb von bezahlter Politik vorweisen können. Damit bin ich angetreten und habe viel Zuspruch dafür erfahren. Allerdings bin ich eben damit auch nicht in die Situation gekommen oder gelassen worden, um das umzusetzen oder zu leben.

Hat das Wahlergebnis Auswirkungen auf Ihr politisches Engagement im Kreis Havelland oder in der Gemeinde Wustermark?

Nein. Aber ich werde im Kreis und in der Gemeinde auch keine weiteren Funktionen übernehmen. Vielmehr möchte ich mich auf die bevorstehenden und aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen vor Ort konzentrieren. Außerdem stehen die politisch Verantwortlichen aus dem Havelland für einen verlässlichen und steten Kurs, der Justierungsversuche überflüssig macht.

Würden Sie wieder antreten, wenn die Frage stünde?

Das habe ich noch nicht endgültig entschieden. Da es aber derzeit keine ernstzunehmende Perspektive für eine erfolgreiche Kandidatur gibt, stellt sich die Frage die nächsten Jahre auch nicht.

Von Jens Wegener