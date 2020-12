Das war das Jahr 2020 in der Gemeinde Wustermark

Wustermark

Im Olympischen Dorf in Elstal sind die ersten Mieter eingezogen, die neue Sporthalle an der Oberschule Elstal ist aus dem Boden gewachsen, in Buchow-Karpzow wurde zum x-ten Mal die Brücke saniert und in Wustermark gab es einen Weihnachtsbaum auf dem Brunnenplatz und viele Geschenke für Kita-Kinder. Ein Rückblick auf 2020.

Januar: Ein Fitnessparcours für jedermann ist auf dem Gelände des Bildungszentrums Elstal eröffnet worden. Vier Geräte sind dort aufgestellt, die jeder benutzen kann: ein Crosstrainer, eine Brustpresse, eine Ruderbank und ein Skitrainer.

Februar: In der denkmalgeschützten Eisenbahnersiedlung Elstal wird es keine weitere Verdichtung der Wohnbebauung geben. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, das im Auftrag der Gemeinde Wustermark erstellt wurde.

März: Der Wustermarker Bürgerhaushalt wird für 2020 ausgesetzt. Das bedeutet, dass Maßnahmen im Gesamtumfang von 50000 Euro in 2021 nicht realisiert werden+++An der Wiese „An den Göhren“ in Priort haben 15 Helfer das zerfallene und zu kleine Storchennest erneuert.

April: Das Unternehmen Deutsche Wohnen ist neuer Eigentümer der Eulenspiegel/Scharnhorstsiedlung in Elstal+++Die Grunderneuerung der Rostocker Straße im Güterverkehrszentrum Wustermark hat begonnen. Im europäischen Ranking der Güterverkehrszentren ist Wustermark von Platz 17 auf 12 vorgerückt+++In Wustermark wurde eine Haushaltssperre für den Etat 2020 verhängt, geringere Gewerbesteuereinnahmen sind die Hauptursache.

Mai: Ein Stückchen bunter und insektenfreundlicher ist der Wustermarker Ortsteil Priort geworden. Einige Anwohner hatten sich an der Aktion der Initiative „ Priort blüht auf“ beteiligt und vor ihren Grundstücken einen öffentlichen Pflanzstreifen angelegt.

Juni: Das erste Townhaus im Olympischen Dorf Elstal ist fertig. Die Außenanlagen werden nach und nach bepflanzt+++Der Kreistag Havelland spricht sich für die Wiedereröffnung der Eisenbahnstrecke Ketzin – Wustermark.

Juli: Wustermark ist die erste Gemeinde im Landkreis, in der ein Straßenschild für Blinde und Sehschwache hängt. Im Elstaler Ernst-Walter-Weg wurde es platziert+++Der Eigentümer der Eisenbahnersiedlung – die Deutsche Wohnen SE – hat mit der Instandsetzung der alten Nebengelasse begonnen+++Die Sielmann-Stiftung baut die ehemalige sowjetischen Kommandantur in der Döberitzer Heide zu einem modernen Natur-und Erlebniszentrum um.

August: Einen Fackelläufer, der auf das Olympische Dorf hinweist, wird es am Ortseingang von Elstal nicht geben. Der vom Investor Terraplan eingereichte Vorschlag zur Gestaltung des Kreisverkehrs Hauptstraße/Heidelerchenallee/Zum Olympischen Dorf wurde abgelehnt.

September: Erste Mieter sind im Olympischen Dorf in ein Townhaus eingezogen. Sieben Jahre nach den ersten Überlegungen, die Ruinen im Olympia-Dorf von 1936 wieder zum Leben zu erwecken.

Oktober: Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Elstaler Kirche hat begonnen. Die Risse am Turm werden beseitigt.

November: Die Hoffbauer-Stiftung aus Potsdam übernimmt die Elstaler Kita „Kinderland“.

Dezember: Am Brunnenplatz in Wustermark wurde ein Wunschbaum aufgestellt. Alle Wünsche von Kita-Kindern und Kindern von Tagesmüttern wurden erfüllt.

Von Jens Wegener