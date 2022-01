Das wünscht sich Wustermarks Bürgermeister für 2022

Wustermark

Ich werde auch in diesem Jahr mit meinem Rathausteam hoch engagiert an den vielen Entwicklungsprojekten der Gemeinde Wustermark arbeiten, um den Einwohnerinnen und Einwohner von Wustermark eine sich weiter entwickelnde liebens- und lebenswerte Umgebung für ihr Zuhause zu bieten.

Die soziale Infrastruktur wird weiter gestärkt und steht für uns alle im Fokus. Dafür beginnt noch in diesem Jahr der Bau der dreizügigen Grundschule in Elstal. Auch im Elstaler-Zentrum entsteht die neue Kita der Awo, die etwa 100 Kindern einen Platz bieten wird. Für ältere Generation wichtig: das Seniorenpflegezentrum in Wustermarks mit 79 Pflegeplätzen soll planmäßig im Oktober eröffnet werden.

Radweglücke in Elstal wird geschlossen

Der Fest- und Bolzplatz nahe des Wustermarker Bahnhofes wird weiter entwickelt, der Baustart sollte im Frühjahr 2023 erfolgen.

Die wichtigen Geh-Radwege in Hoppenrade werden fertiggestellt, in Buchow-Karpzow wird der Bau beginnen. Des Weiteren werden mit den Geh- und Radwegen von Priort nach Buchow-Karpzow und vom Demexpark zum Bahnhof Elstal entscheidende Lücken geschlossen – ein großer Schritt in der Umsetzung des kommunalen Radwegekonzeptes.

Das neue Elstaler-Zentrum, mit dem Schwerpunkt des Edeka-Marktes und vieler neuer Wohnungen, wird weiter auf den Weg gebracht. Ich erhoffe mir eine lebhafte neue Mitte und eine deutliche Verbesserung der Versorgungssituation für die Einwohnerinnen und Einwohner nicht nur in Elstal.

Ehrenamtliche Arbeit nach Corona wieder beleben

Besonders am Herzen liegt mir, dass wir Corona endlich überwinden und dann die so wichtige breite ehrenamtliche Arbeit in allen Ortsteilen wieder aufgenommen werden kann. Als Bürgermeister wünsche ich mir, dass wir alle gesund durch diese herausfordernden Zeiten kommen und mit Freude jeder die jeweiligen beruflichen und persönlichen Aufgaben meistern kann.

Wichtig ist mir auch, dass die Zusammenarbeit mit den kommunalen Gremien und den Kommunalpolitikern aller Fraktionen weiterhin so konstruktiv, angenehm und vertrauensvoll bleibt, um gemeinsam mit ihnen die Gemeinde weiter voranzubringen.

Von Holger Schreiber