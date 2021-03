Wustermark

Eine besondere Ehre wurde dem Wustermarker Pascal Arras zu teil. Der 23-Jährige durfte Mittwochvormittag eines der lebensrettenden Geräte, die die Gemeinde Wustermark angeschafft hat, symbolisch übergeben und vorstellen.

Pascal Arras hatte für seinen Vorschlag, Defibrillatoren für öffentliche Gebäude in Wustermark anzuschaffen und mit dem Geld aus dem Bürgerhaushalt 2020 zu finanzieren, mit 480 die meisten Stimmen von den Einwohnern bekommen. „Ich freue mich, nicht nur weil mein Vorschlag so eine große Akzeptanz fand, sondern weil diese Geräte vielleicht mal einem Menschen das Leben retten“, so Arras. Der Wustermarker studiert Maschinenbau, engagiert sich aber ehrenamtlich beim ASB in Falkensee und hat dort oft mit solchen Defibrillatoren zu tun.

René Jahn erklärt, dass es unterschiedliche Pads für die Körper von Kindern und Erwachsenen gibt. Quelle: Jens Wegener

„Es ist eine Anschaffung und eine Investition für die Sicherheit der Wustermarker“, sagte der stellvertretende Wustermarker Gemeindewehrführer René Jahn. Insgesamt hat die Gemeinde zunächst sechs solcher medizinischen Geräte gekauft. Eines hängt schon an einer Wand im ersten Stock des Wustermarker Rathauses, eines wird im neuen Kommandoeinsatzwagen der Wustermarker Feuerwehr stationiert und die anderen vier werden auf die Sporthallen in Elstal und Wustermark verteilt.

Ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt

Auf Sicht sei zudem geplant, weitere Defibrillatoren auch an Orten wie den Bürgerbegegnungsstätten in den Ortsteilen oder an großen Plätzen zu installieren, damit die Geräte auch außerhalb von Öffnungszeiten oder Trainingszeiten verfügbar sind. „Dafür ist ein höherer finanzieller Aufwand nötig, weil wir dann auch sogenannte Alarmkisten anschaffen müssen, mit denen die Geräte im Freien gesichert werden, so Jahn. Die jetzigen sechs Defibrillatoren haben rund 18 000 Euro gekostet. Die Gemeinde hatte die aus dem Bürgerhaushalt zur Verfügung stehende Summer von 15 000 Euro noch etwas aufgestockt.

Dieses Gerät hängt bereits im Rathausflur. Quelle: Jens Wegener

Wie der Ausbilder für Ersthelfer Pascal Arras erklärte, sollte man „Respekt aber keine Angst haben, die Geräte zu bedienen“. Eine Stimme leitet den Nutzer an, sagt was und wie etwas zu tun ist. „Man kann nichts falsch machen, weil der Schockgeber bei einer Reanimation oder Herzrhythmusstörungen erst auslöst, wenn vorher alle Pads am Körper der bewusstlosen oder beeinträchtigten Person richtig angebracht wurden.“ Und er sagt auch, dass ein Defibrillator nicht die nötige Herzdruckmassage ersetzt.

Damit die lebensrettenden Geräte im Rathaus und in den Sporthallen ihre Wirkung nicht verfehlen, werden drei Ersthelfer in der Verwaltung und die für die Hallen verantwortlichen Hausmeister im Umgang mit dem Defibrillatoren geschult. Ein Trainingsgerät werde noch angeschafft, so Jahn.

Von Jens Wegener