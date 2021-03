Priort

Ein Kunstobjekt auf dem eigenen Grundstück, das für alle Bürger sichtbar ist und auch noch einen praktischen Zweck erfüllt – damit kann Familie Kobelt in Priort dienen. Und weil das so ist, haben Franka Kobelt und ihr Mann Rolf fast ein Jahr dafür gekämpft, die Kunst im Garten zu erhalten. Mit Erfolg.

Als die Familie mit ihren beiden Kindern Tobias und Nicole im Jahr 2000 das Wohnhaus „Am Obstgarten“ in Priort gebaut und bezogen hat, stand auf ihrem Eckgrundstück bereits ein graues Trafohäuschen der Firma Edis. Von dort aus wurden die Anwohner der unmittelbaren Umgebung und die Nutzer der benachbarten Kleingartenanlage mit Strom versorgt. „Wir hatten uns damit abgefunden“, blickt Franka Kobelt zurück.

Seit 2010 ist es bunt

Zehn Jahre später, als man immer häufiger bunte und künstlerisch gestaltete Trafohäuschen in der Umgebung sah, fragte Franka Kobelt bei der Edis an, ob nicht auch das Häuschen bunter werden könne. Gesagt getan, Edis beauftragte die Firma Art-EFX aus Babelsberg. Die Graffiti-Künstler kamen und verschönerten den grauen Klotz mit Motiven, die zu den Straßennamen „Am Obstgarten“ und „Am Weinberg“ passen.

Das Trafohäuschen hat auf einer Seite Motive des Obstgartens. Quelle: Jens Wegener

So ist das bunte Trafohäuschen also seit 2010 ein Hingucker für alle, die in der kleinen Anliegerstraße „Am Obstarten“ in Richtung Kleingartensparte spazieren gehen oder die bis zum Tod des Priorter Künstlers Michael Lachmund im Jahr 2018 dessen Atelier besucht haben, das sich gegenüber des Wohnhauses von Familie Kobelt befindet.

Ein Teil steht auf Gemeindeland

Doch 2019 baute die Edis neue Trafohäuschen in Priort, so dass das alte auf dem Areal der Familie Kobelt nicht mehr gebraucht wurde. „Jetzt begann eine Odyssee“, wie Franka Kobelt sagt. Die Edis hatte die Anlagen aus dem Häuschen ausgebaut, es stand leer. Edis stimmte einer Schenkung an Familie Kobelt zu. Aber: „Die Gemeinde Wustermark wollte den Abriss, weil das Häuschen ein Stück auf Gemeindeland steht“, sagt der Wustermarker Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneter Tobias Bank (Linke). Den hatte Familie Kobelt um Hilfe gebeten, weil sie mit dem Abriss nicht einverstanden war.

Bank schrieb an den Landrat. Der Landkreis forderte die Familie auf, einen Nutzungsänderungsantrag für das Trafohäuschen zu stellen, weil es ja nun kein Trafohäuschen mehr ist. „Das haben wir gemacht, und der Antrag wurde bewilligt“, sagt Franka Kobelt.

Kunst gibt es auch gegenüber

Danach lenkte dann auch die Gemeinde Wustermark ein, allerdings mit der Maßgabe: Sollten die Anliegerstraßen „Am Obstgarten“ und „Am Weinberg“, die unbefestigte Sandwege sind, irgendwann mal ausgebaut werden, müsse das alte Trafohäuschen weg. „Damit können wir leben“, so Franka Kobelt. Wohl wissend, dass irgendwann mal noch lange hin ist.

Zumal auch noch nicht endgültig entschieden ist, was aus dem Kunstatelier und Haus von Michael Lachmund in der Straße „Am Obstgarten“ wird. Sollte es dort eine künstlerische Nutzung geben, steigen die Chancen, dass das mit Graffiti verschönerte Trafohäuschen erhalten bleibt.

