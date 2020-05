Der Binnenhafen brummt, obwohl der Havelkanal zu flach ist

Wustermark

Kein Schiff am Kai, kaum Lkw-Verkehr auf dem Gelände. Für seinen Besuch im Binnenhafen Wustermark hatte sich Rainer Genilke ( CDU), Staatssekretär im Brandenburger Infrastrukturministerium, einen ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Aber Havelportchef Klaus Pietack lieferte die Erklärung: „Die Schiffe und Lkws fahren zu großen Teilen nach Berlin, und da ist Feiertag.“

Ansonsten konnte Havelport-Geschäftsführer fast ausschließlich gute Nachrichten verkünden: „Der Hafen brummt. Wir haben im Vorjahr 165 Frachtschiffe be- oder entladen, das waren 63 mehr als noch 2018.“ Die Tendenz für dieses Jahr sehe gut aus, auch wenn die Corona-Krise einige Aufträge habe platzen lassen.

Zusätzliche Lagerfläche wird gebraucht

„Von der Pandemie aber sind wir nur wenig betroffen. Schlimmer ist, dass wir mehr Lagerfläche brauchen und das es mit den Genehmigungen im Bauordnungsamt Nauen sehr lange dauert“, so Pietack. Es geht konkret um weitere rund 14500 Quadratmeter, die die Betreiberfirma Havelport befestigen will, um dort Stoffe zu lagern. Etwa 15000 Quadratmeter Nettofläche sind bereits in Nutzung. Staatssekretär Rainer Genilke zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung im Binnenhafen und versprach, wegen des Genehmigungsverfahrens mit der Kreisverwaltung in Kontakt zu treten.

Sand wurde am Freitag abgeladen, der per Schiff weiter transportiert wird. Quelle: Jens Wegener

Genilke ging auf den zunehmenden den Lkw-Verkehr ein und erkundigte sich, warum nicht mehr Schiffe samt Ladung direkt nach Berlin fahren würden. „Dass von einem Güterverkehrszentrum wie Wustermark auch Lkw-Verkehr ausgeht, ist logisch. Aber vielleicht lässt sich die Zahl der Fahrzeuge etwas verringern, wenn nicht so viel umgeladen werden müsste.“

Der Lkw gewinnt den Wettkampf gegen das Schiff

Ein Knackpunkt dabei sei die Rentabilität, so Klaus Pietack. „Im Moment ist es noch so, dass der Lkw den preislichen Wettkampf gegen das Schiff gewinnt.“ Und im Binnenhafen Wustermark komme erschwerend hinzu, dass der Havelkanal nicht tief genug ist, so dass viele Schiffe nicht voll beladen werden könnten. „Das ist ein erheblicher Wettbewerbsnachteil.“ Da es sich um eine Bundeswasserstraße handelt, sei der Einfluss des Landes Brandenburg relativ gering, so Genilke. Aber Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber meinte, dass das Verfahren zur Ertüchtigung der Wasserstraße Havelkanal wieder anlaufe.

Grundsätzlich zeigte sich der Bürgermeister sehr zufrieden mit der Entwicklung im Hafen. Das sah 2008 noch anders aus. „Als die Gemeinde Wustermark, der das Areal nach wie vor gehört, nach 2008 als Hafenbetreiber fungierte, ging so gut wie nichts. Dann hat 2013 Havelport übernommen und das Ding zum Laufen gebracht.“ Klaus Pietack ergänzte: „Die Fläche war 2013 sozusagen besenrein, also es kamen keine Schiffe, es gab weder Schüttgut noch andere Stoffe, so dass die Lagerflächen leer waren. Wir haben bei Null begonnen.“

80000 Tonnen pro Jahr Umschlag am Kai

Heute sind im Binnenhafen bei Havelport neun Leute beschäftigt, dazu kommen etwa 40 Mitarbeiter der Firma Colossus-Logistics, die von Berlin Hohenschönhausen ins Güterverkehrszentrum umgezogen ist. Klaus Pietack ist Managing Director von Colossus.

Der Binnenhafen verfügt über einen 390 Meter langen Kai mit drei Schiffsanlegeplätzen. Umgeschlagen werden pro Jahr etwa 80 000 Tonnen am Kai. Im Wesentlichen sind das Holzhackschnitzel, Baumaterial, Steine, Düngemittel, Getreide und auch sogenannter Rea-Gips – Reststoffe der Abgasreinigung von Kraftwerken.

Von Jens Wegener