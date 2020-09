Wustermark

Als würde sich der Wustermarker Tobias Bank nicht schon genug ehrenamtlich engagieren, will der 34-Jährige nun erneut im Bundesvorstand der Linken mitwirken. „Wenigstens ein Brandenburger sollte in dem obersten Gremium der Partei vertreten sein und sich damit ein wenig in bundespolitische Themen einmischen“, sagt Tobias Bank zu seiner Motivation. Die Entscheidung, wer in den 44-köpfigen Bundesvorstand kommt, fällen die Linken am 30. September/1. Oktober in Erfurt. Vor zwei Jahren wurde der Wustermarker erstmals in das Gremium gewählt.

Kommunalpolitik macht ihm Spaß

Bank ist Historiker und studierter Politik- und Verwaltungswissenschaftler, gehört seit 2005 der Partei Die Linke (zuvor PDS) an. Er sitzt außerdem im Kreistag Havelland, ist Vorsitzender der Gemeindevertretung Wustermark und arbeitet seit Jahren im Verein „Historia Elstal“ mit.

„Ich möchte mich im Bundesvorstand vor allem um die Kommunalpolitik im ländlichen Raum kümmern und mithelfen, dass es in der Politik ein ausgewogenes Verhältnis in der Bundesrepublik zwischen Stadt und Land gibt“, sagt Tobias Bank. Kommunalpolitik macht ihm Spaß und motiviere zugleich, weil man in kurzen Zeiträumen viel erreichen könne.

Zeitaufwand ist „im Rahmen“

Die Kette der Aufgabenbereiche, der er jetzt schon im Bundesvorstand der Linken inne hat, ist lang. Er ist Ansprechpartner für die Historische Kommission sowie die ständige Kulturpolitische Konferenz der Linken und vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderungen.

Der Zeitaufwand für alle diese Dinge „hält sich im Rahmen“, wie der 34-Jährige sagt. Einmal pro Monat etwa würden sich die Mitglieder des Bundesvorstandes treffen (in Zeiten ohne Corona), einmal im Jahr komme man an einem Wochenende zusammen, wenn über künftige Schwerpunkte der Linken im Bund, neue Kampagnen, die Finanzen und die Vorbereitung eines Parteitages diskutiert werde. „Zuhause investiere ich etwa fünf, sechs Stunden in der Woche für die Bundespolitik“, erzählt Tobias Bank. All das geschieht ehrenamtlich.

Ein Ziel: Direktmandat für den Bundestag

Möglicherweise sitzt der junge Mann aus Elstal auch schon bald als Abgeordneter im Bundestag. Zumindest bewirbt er sich im Bundestagswahlkampf um ein Direktmandat der Linken im Wahlkreis 60. Er könnte die Nachfolge von Anke Domscheit-Berg antreten, die vor drei Jahren dort das Direktmandat für die Linken holte und nun in einem Wahlkreis in Oberhavel antritt. Am 9. Oktober küren die Linken den Direktkandidaten für den Wahlkreis 60.

