Priort

Schwere Vorwürfe erhebt der Wustermarker Kreistagsabgeordnete Tobias Bank (Linke) gegen die Kreisverwaltung Havelland. Seine scharfe Kritik betrifft die Baumfällungen, die in den letzten Jahren in der Ortslage Priort – an der Kreisstraße 6304 – vorgenommen wurden und für die es noch immer keine Nachpflanzungen innerorts gibt.

Mitte März hatte die Fraktion Die Linke/Die Partei im Kreistag dazu eine Anfrage gestellt. Vor wenigen Tagen kam die Antwort. „Schon das hat aus meiner Sicht viel zu lange gedauert, auch wenn zwischenzeitlich der zuständige Dezernent gewechselt hat“, so Bank. Die schriftlichen Antworten es Landrates seien „dürftig“ und „enttäuschend,“ so der Wustermarker.

51 Bäume wurden gefällt

Die Kreisverwaltung hatte mitgeteilt, dass in der Zeit von 2010 bis 2021 an der Kreisstraße 6304 insgesamt 51 Bäume gefällt worden sind. Wie viele davon direkt in der Ortslage Priort standen, geht aus der Antwort nicht hervor. Im Jahr 2010 habe es Bäume betroffen, die „der Trasse des geplanten straßenbegleitenden Radweges weichen mussten“, so der Landrat. Die restlichen Bäume seien aufgrund von „Anfahrschäden, diverser Baumpilze oder aufgrund des Alters“ nach vorheriger Kontrolle über mehrere Jahre zurückgeschnitten oder entnommen worden.

Allerdings sagt die Kreisverwaltung auch, dass „für den Zeitraum vor 2010 keine Unterlagen mehr vorliegen.“ Zudem räumt der Landrat den unzureichenden Austausch mit dem Gemeinde Wustermark zu den Baumfällungen ein: „Obwohl regelmäßiger Kontakt zu Mitarbeitern der Verwaltung der Gemeinde Wustermark besteht, fand hier offensichtlich keine Information statt“, so Roger Lewandowski (CDU). Das solle sich ändern.

„Anstatt die Gemeinde und den Ortsbeirat Priort rechtzeitig mit einzubeziehen und Nachpflanzungen dort vorzunehmen, wo gefällt wurde, heißt es seitens des Kreises nur, dass keine Unterlagen mehr da wären. Zusammengefasst kann man dem Fachbereich der Kreisverwaltung nur Versagen attestieren. Wofür ist denn Verwaltung da, wenn einfachste Dinge, wie Unterlagen aufzuheben und Mitteilungen zu verschicken, nicht gemacht werden“, fragt Bank.

Nachgepflanzt nur am Radweg

Nachgepflanzt wurde laut Kreisverwaltung zumindest in Teilen, aber außerhalb von Priort. Für die im Zuge des Radwegebaus gefällten Bäume sind Hainbuchen unmittelbar neben dem Radweg zwischen der Kreuzung Bundesstraße 5/Wustermark und Priort in den Boden gebracht worden. Die anderen Ersatzpflanzungen seien „an zusammenhängenden Abschnitten an diversen Kreisstraßen“ erfolgt. Zudem hätten Mitarbeiter des Kreisstraßenbauhofes in diesem Jahr bereits 50 Jungbäume an den Kreisstraßen 6315 und 6309 gepflanzt, weitere 50 seien im Herbst an der 6327, 6330 und 6329 geplant. Das begrüßt Tobias Bank zwar, nur „haben die Priorter nichts davon“. Wann weitere Bäume in Priort nachgepflanzt werden, ist nicht genau terminiert worden“, kritisiert Tobias Bank.

Hoffen auf neuen Dezernenten

Vor zwei Monaten hatte sich dazu auf Anfrage des Priorter Ortsbeirates der Leiter des Kreisstraßenbauhofes Sandro Lange geäußert. Er meinte, wenn die Lage der Medien im Boden es zulasse, würde voraussichtlich im Herbst vom Fahrbahnteiler aus Elstal kommend bis zur ersten Einmündung eine Ersatzpflanzung auf der linken Seite vorgenommen.

Als positiv bezeichnet es Tobias Bank, dass „keine weiteren Fällungen für 2021 in Priort geplant sind. Ich hoffe, dass der neue Dezernent die Unzulänglichkeiten erkennt und den versprochenen frischen Wind in die zuständige Abteilung bringt“, ergänzte der Wustermarker Kommunalpolitiker.

Von Jens Wegener