Elstal

Die 42-jährige Stephanie Siegfried ist die neue Center-Managerin des Designer Outlet Berlin in Elstal, das auf 21000 Quadratmetern Bruttomietfläche 100 Geschäfte, Cafés und Restaurants beherbergt und mehr als 950 Mitarbeiter beschäftigt. Mit ihr sprach die MAZ über Pläne, Vorhaben und ihre Ziele.

Frau Siegfried, Sie sind neu im Havelland. Woher kommen Sie?

Anzeige

Stephanie Siegfried: Ich bin in Mannheim geboren und habe unter anderem 16 Jahre in München gelebt, vier Jahre in Hamburg und war im Anschluss daran in Salzburg und im Münsterland in der Nähe von Ochtrup ansässig. Bevor ich jetzt mit meiner Familie nach Potsdam gezogen bin, haben wir in Schleswig-Holstein gelebt. Ich freue mich sehr auf die neue Position als Center-Managerin im Designer Outlet Berlin. Neben dem beruflichen Wechsel möchte ich mit meiner Familie Berlin und Umgebung mit den zahlreichen Seen und Ausflugszielen erkunden.

Weitere MAZ+ Artikel

Sie gehören seit 2014 zum Unternehmen McArthurGlen und haben schon in mehreren anderen Outletcentern gearbeitet...

Los ging es als Retail Managerin im Outletcenter in Salzburg. Im März 2016 wechselte ich ins Center in Ochtrup und übernahm die Position als stellvertretende Center-Managerin. Zwei Jahre später war ich im Outlet in Neumünster unter anderem für die Umsetzung des neuen Verkehrsleitsystems verantwortlich. Vor meinem Wechsel zur McArthurGlen-Gruppe habe ich mehr als 14 Jahre bei H & M gearbeitet.

Ihr Start in Elstal ist verbunden mit der Corona-Pandemie. Erst war das Center geschlossen, dann in Teilen geöffnet, jetzt komplett, aber mit Auflagen. Wie sehen Sie die aktuelle Situation beim Shopping?

Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns weiterhin oberste Priorität. Gute Hygiene ist der Schlüssel zur Minimierung der Virus-Ausbreitung. Wir bieten im gesamten Center Desinfektionsmittel an und erhöhen die Reinigungsfrequenz in öffentlichen Bereichen. Auch die Absperrungen vor den Stores sind nötig, um die Anzahl der Kunden pro Geschäft zu kontrollieren.

Trotz der Einschränkungen und Maskenpflicht in den Stores gab es schon einen verkaufsoffenen Sonntag. Sie weitere geplant, wenn ja, wann?

Bislang wurden von den lokalen Behörden verkaufsoffene Sonntage im August, September, Oktober und Dezember genehmigt. Aufgrund der aktuellen Lage werden wir situationsgerecht entscheiden. Zu genauen Terminen können wir noch keine Auskunft geben.

Gibt es neue Stores im Outletcenter in Elstal?

In den letzten zwölf Monaten haben einige Shops eröffnet: Playmobil, Closed, Birkenstock, Thomas Sabo, Eterna und Sigikid. Seit Anfang Juni ist auch der Weinfachhändler Pieroth im Center. Ganz neu ist das Schweizer Unternehmen Victorinox, das am 18. Juni eröffnet hat.

Sie waren im Outlet in Neumünster unter anderem für die Umsetzung des neuen Verkehrsleitsystems verantwortlich. Auch in Elstal ist man gerade dabei, ein neues Verkehrskonzept zu erarbeiten. Kann man dazu schon etwas Konkretes sagen. Haben Sie neue Ideen, um Staus zu verhindern?

Um unseren Kunden das bestmögliche Shoppingerlebnis bieten zu können, wird das bestehende Verkehrskonzept stetig erweitert. Zudem sind wir uns der Verantwortung während besonderer Shoppingevents gegenüber der Region und der Umwelt bewusst und arbeiten auch aktuell eng mit der Gemeinde, den Behörden, Nachbarn und unseren Dienstleistern zusammen. Erste Vorschläge wurden von Fachplanern ausgearbeitet und werden derzeit mit der Gemeinde besprochen. Ziel ist es, mit einem dynamischen Verkehrskonzept eine angenehme und schnelle Anreise zu garantieren.

Von Jens Wegener