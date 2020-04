Deutsche Wohnen kauft Wohnsiedlungen in Elstal

Elstal

Das Unternehmen Deutsche Wohnen ist neuer Eigentümer der Eulenspiegel-/Scharnhorstsiedlung in Elstal. Das bestätigte Marko Rosteck, Pressesprecher der Deutsche Wohnen SE, auf MAZ-Anfrage und ergänzte: „Wir können ab sofort in die Bewirtschaftung der Bestände gehen“.

Deutsche Wohnen plant keine Mieterhöhungen

Die wichtigste Botschaft, die die etwa 250 Mietparteien in den Siedlungen interessiert: „Für die Mieter ändert sich mit uns als neuem Eigentümer und Verwalter faktisch nichts. Weder sind Mieterhöhungen vorgesehen, noch Sanierungsarbeiten.“ Damit wirkt die Deutsche Wohnen dem von der Mieterinitiative Elstal vorgebrachten Szenario entgegen, wonach Mieterhöhungen und Luxussanierungen in nächster Zeit anstehen würden. Rosteck betont, dass die Wohngebäude in einem guten Zustand seien. „Sie bedürfen keiner außergewöhnlichen Investition. Sollten Instandsetzungsarbeiten nötig sein, sind diese von uns als Eigentümer zu tragen.“

Auch Neubau wird ausgeschlossen

Auch Neubau und Nachverdichtung seien nicht vorgesehen. „Unsere Kundenbetreuer, Techniker und Hausmeister werden insbesondere in der Anfangszeit zu mehreren Terminen direkt im Quartier ansprechbar sein. Dazu werden wir die Mieter natürlich schriftlich einladen“, versichert Rosteck und ergänzt: „Die Deutsche Wohnen freut sich, diese Siedlungen in unseren Bestand aufgenommen zu haben und wird alles dafür tun, „dass sich die Mieter bei uns wohlfühlen.“

Vorwürfe von der Mieterinitiative

Dem Frieden allerdings traut die Mieterinitiative Elstal nicht. „Die müssen sich unser Vertrauen erstmal verdienen. Wenn wir nur an die Vorgehensweise in der Eisenbahnersiedlung denken, lässt es uns zweifeln“, sagt einer der Sprecher der Initiative Matthias Redsch. Er beklagt die schleppende Informationspolitik der Deutschen Wohnen und erhebt auch gegen die Wustermarker Gemeindeverwaltung Vorwürfe. „Bürgermeister Holger Schreiber muss sich die Frage gefallen lassen, was er und die Verwaltung in den letzten Monaten unternommen haben, um möglicherweise das gemeindliche Vorkaufsrecht für die Eulenspiegel-/ Scharnhorstsiedlung zu realisieren, zumal einige Parteien dies einfordern.“ Man gewinne den Eindruck, dass die Gemeindeverwaltung mehr Wert darauf legt, finanzstarke Neuankömmlinge zu gewinnen, als die Bedürfnisse der „Ureinwohner“ zu berücksichtigen, so Redsch.

Bürgermeister weist Kritik zurück

„Diese Vorwürfe weise ich entschieden zurück“, sagt Bürgermeister Holger Schreiber. „Erstens haben wir als Verwaltung die Gemeindevertreter stets über den uns bekannten Stand der Dinge informiert. Zweitens gibt es keinen Auftrag an die Verwaltung, den Erwerb der Eulenspiel-/Scharnhorstsiedlung durch die GWV Ketzin prüfen zu lassen.“ Der im Mai 2019 von den Linken eingebrachte Antrag zur Prüfung sei von den Gemeindevertretern abgelehnt worden.

Von Jens Wegener