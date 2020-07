Priort

Eine ganz neue Methode versuchen die Priorter bei der Ausbildung ihres Feuerwehrnachwuchses. Im wahrsten Sinne des Wortes spielend sollen die derzeit 13 Mädchen und Jungen lernen, wie sie sich im Ernstfall beim Löscheinsatz positionieren und verhalten müssen. Als Hilfsmittel dienen dabei Playmobilfiguren und -fahrzeuge, die der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Priort Maik Werther jetzt an Jugendwart Pascal Kralisch übergeben hat. Die dafür nötigen knapp 500 Euro hat Energieversorger Edis Netz spendiert.

Spielerisch und praxisnah

„Wie kann man den Jugendlichen, spielerisch als auch so praxisnah wie möglich, die trockene Theorie der Feuerwehrdienstvorschrift näher bringen?" Diese Frage stellten sich Pascal Kralisch und sein Stellvertreter Jean-Philip Dominiak. Sie kamen auf die Idee mit den kleinen Kunststofffiguren. „Gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit sind praktische Übungen im Freien selten möglich“, sagt Kralisch. Natürlich wolle man diese Methode nur als Ergänzung sehen, denn hauptsächlich werden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Priort auch weiterhin alle 14 Tage im und am Gerätehaus trainieren. „Im Moment ruht die Ausbildung noch immer wegen der Corona-Krise, aber sobald es die Freigabe gibt, werden wir wieder beginnen und die jungen Leute mit dem neuen Equipment überraschen“, so Kralisch. Vor allem zum Nachstellen von Einsatzszenarien seien die Figuren geeignet.

Beispiel für andere Feuerwehren

Die Priorter Feuerwehr ist die erste in der Gemeinde Wustermark, die diese Ausbildungsform für den Nachwuchs nutzt. Steffen Düsing vom Förderverein der Feuerwehr ist sogar sicher: „Wir sind damit die einzige Wehr im Landkreis Havelland.“ Aber der Feuerwehrmann weiß, dass in der Ausbildung der aktiven Kameraden auf Führungsebene hin und wieder bei Einsatzauswertungen mit ähnlichen Methoden gearbeitet wird. „Vielleicht übernehmen ja andere Feuerwehren unsere Idee, er wäre schön“, so Düsing.

13 Kinder in der Jugendfeuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Priort wurde im Jahr 1929 gegründet. In der Einheit gibt es derzeit 24 ehrenamtliche aktive Kameraden und 13 Kinder in der Jugendfeuerwehr. Dazu kommt die Alters- und Ehrenabteilung mit vier Kameraden. Ortswehrführer ist Fabian Kralisch. In Priort stationiert sind ein Tanklöschfahrzeug, ein Einsatzleitwagen und die Versorgungseinheit des Katastrophenschutzes des Landkreises Havelland, bestehend aus einem Gerätewagen Logistik, einem Mannschaftstransportwagen und einer Feldküche. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Priort hat 52 Mitglieder. Neben der finanziellen Unterstützung der Feuerwehr organisiert der Verein auch einige Veranstaltungen in Priort.

