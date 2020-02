Die kleinen Wustermarker Ortsteile wollen nicht hinten runterfallen

Wustermark

„Immer nur Elstal. Das geht nicht. Auch die kleineren Ortsteile haben Wünsche und Probleme. Die dürfen wir nicht vergessen.“ Priorts Ortsvorsteher Reiner Kühn ( CDU) konnte seinen Ärger über einige vom Elstaler Ortsbeirat eingebrachten Anträge zur Gemeindevertretersitzung am 3. März zu weiterem Straßen- und Gehwegebau in der Eisenbahnersiedlung kaum zurückhalten. Und auch der Wernitzer Christian Bommer (WWG) schlug in der Wustermarker Bauausschusssitzung in die gleiche Kerbe: „In Wernitz warten wir schon zwei Jahre auf den Ausbau der Dorfstraße. Wenn wir jetzt wieder Geld für Elstaler Straßen für 2021 und 2022 freigeben, wer garantiert uns denn, dass nachher noch genug Euro für Wernitz da sind.“

Am Bauausschuss vorbei

Noch unverständlicher empfanden es die meisten Mitglieder des Bauausschusses, dass die Elstaler Anträge – am Bauausschuss vorbei – vom Ortsbeirat direkt in die Gemeindevertretung kommen. „Ohne dass der Fachausschuss die Zahlen und Fakten kennt, können wir doch darüber nicht entscheiden“, beklagte Peter Hetmank (Grüne).

Elstal: Kreuzung Ernst-Walter-Weg/Ecke Gartenstraße und Karl-Liebknecht-Platz. Quelle: Tanja M. Marotzke

Kreuzungsumbau ist beschlossen

Zuletzt wurden im größten Wustermarker Ortsteil Elstal zwei Straßen repariert: der nördlichen Teil der Gartenstraße und der Friedhofstraße bekamen einen neuen Belag. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte der Wustermarker Hauptausschuss entscheiden, die Planung für den grundhaften Ausbau zweier Kreuzungen inklusive der Gehwege in der Eisenbahnersiedlung zu vergeben. Es geht um die Bereiche Ernst-Walter-Weg/ Gartenstraße/Karl-Liebknecht-Platz und Ernst-Walter-Weg/Breite Straße. Geplant sind die Bauarbeiten in diesem und im nächsten Jahr. Verändert werden sollen dort vor allem Kurvenradien, damit Fahrzeuge wie Müllautos oder große Lkw durchkommen. Außerdem gelte es, das Höhenniveau der Gehwege anzupassen und die Wege für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer leichter passierbar zu machen.

Gehwege sollen folgen

Im Zuge dessen, so es hatten sich die Vertreter von CDU, SPD, Grünen und Linken im Elstaler Ortsbeirat überlegt, könnten in 2021 und 2022 gleich noch die Gehwegverbindung im Ernst-Walter-Weg zwischen Breiter Straße und Gartenstraße hergestellt und der asphaltierte Teil der Breiten Straße sowie die Fahrbahnentwässerung im Ernst-Walter-Weg, vom Knoten Gartenstraße bis zum Beginn der asphaltierten Fahrbahn in Höhe des Feuerwehrdepots Elstal, ausgebaut werden.

„Aus baufachlicher Sicht macht das Sinn“, hatte Bauamtsleiter Wolfgang Scholz erklärt und begründet: „Die Notwendigkeit dieser Tiefbaumaßnahme resultiert aus dem sehr schlechten Zustand der Fahrbahnentwässerung und aus der Tatsache, dass die Regenwassereinläufe teilweise über dem Fahrbahnniveau liegen, sodass ein ordnungsgemäßer Abfluss des Niederschlagswassers aus der Fahrbahn gar nicht mehr möglich ist. Das führt bei Starkregen regelmäßig zu Überschwemmungen der Fahrbahn und zum Teil von Privatflächen.“

Prioritätenliste wird noch erarbeitet

Andererseits räumte Wolfgang Scholz ein, dass es in Priort noch drei Straßen in sehr schlechtem Zustand gibt – der Potsdamer Weg, die Straße der Gemeinschaft und Zum Upstall. Der Ausbau dieses Straßenringes sei erforderlich, wobei die Anwohner keine Kosten für den Straßenbau hätten. Die würden nur für Gehwege und Grundstückszufahrten anfallen.

Im Moment arbeitet die Wustermarker Verwaltung noch an einer Prioritätenliste für den Straßenbau in der Gemeinde. Solange es die nicht gibt, werden die Gemeindevertreter Einzelentscheidungen treffen müssen. Am 3. März zum Beispiel über die Anträge aus Elstal.

Von Jens Wegener