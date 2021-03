Elstal

In der Nähe der Achterbahn herrscht rege Bautätigkeit. Es bewegt und dreht sich was in Karls Erlebnis-Dorf. Die neueste Attraktion heißt „Fliegender Regenschirm“. Inhaber Robert Dahl erklärt: „Das ist ein Teil der entstehenden Karls Wetterwelt, in der wir vor allem den Kindern spielerisch erklären wollen, was das Wetter mit den Erdbeeren zu tun hat.“

Eigentlich ist der Elstaler Freizeitpark zwangsweise auf Sparflamme geschaltet – seit Wochen. Zwar durften die Außenspielplätze jüngst wieder öffnen, aber die Achterbahn, die Indoor-Schaukel und andere Attraktionen stehen still.

Eröffnung am 7. Mai geplant

Die Ruhephase nutzt das Familienunternehmen Karls, um zu bauen und zu testen. Der „Fliegende Regenschirm“ fährt probeweise schon auf den langgezogenen Schienen über kleine Hügel vor uns zurück, dreht sich dabei, so dass ein gewisses Bauchkribbeln zu erwarten ist. Noch wird links und rechts neben den Schienen gebaut. „Wir wollen, wenn es Corona zulässt, am 7. Mai eröffnen“, sagt Robert Dahl und ergänzt: „Es ist Karls größtes und schnellstes Abenteuer. Man wird gemeinsam mit 40 Leuten bei bis zu Tempo 70 in 17 Metern Höhe durch die neue Wetterwelt getrudelt.“

Das Wetter hat Einfluss auf den Erdbeeranbau, Regen, Sonne, Wind und Temperaturen entscheiden über die Ernte der roten Früchte, die in Rostock-Rövershagen in weniger als 30 Tagen beginnt. In der Wetterwelt soll gezeigt werden, wie wichtig ein funktionierendes Klima für die Landwirtschaft ist.

Wetterwelt entsteht in Etappen

Im ersten Abschnitt der Wetterwelt geht es um den Wind. Robert Dahl: „Die Gäste betreten durch eine Wetterstation mit Regenschirm-Manufaktur ein Fahrgeschäft, setzen sich in einen riesigen Regenschirm. Der wird dann in Drehbewegung gesetzt und fährt auf einer wellenförmigen Schiene, so dass der Eindruck entsteht, dass er vom Wind über die Erdbeerfelder gewirbelt wird.“ Im Zutrittsbereich der Wetterstation werde mit verschiedenen Bildern und Videos die Einflüsse des Windes auf das Wachstum der Erdbeerpflanzen veranschaulicht.

Das Flugzeug gehört zur neuen Spielwelt von Kuddel und Muddel. l Quelle: Jens Wegener

Die Welt von Kuddel und Muddel

Bereits sichtbar aber noch nicht benutzbar, rechts neben dem Eingang zum Bauernmarkt, ist das neue Spieleland „von Kuddel und Muddel“. Dort geht es um Monster, Müll, Rutschen und ein Flugzeug. Die Spitze des Flugzeuges ragt schon aus dem Gebäude heraus. Es werde eine neue und etwas anders geartete Indoor-Spielewelt sein, so Robert Dahl. Die Kinder können klettern, auch in das rote Flugzeug, und von dort zwei Riesenrutschen benutzen.

Noch in diesem Sommer soll die Feldbahn „Rote Rübe“ auf einem Rundkurs über das gesamte Areal fahren. Auf der Strecke, die ist etwa 770 Meter lang, werden die Gäste während der Fahrt im Bummeltempo per Lautsprecher über die Historie der Rübenbahn informiert. Die Bahn mit einer Spurbreite von 60 Zentimetern fährt auf Stahlschienen und wird elektrisch betrieben. Starten soll sie am „Bahnhof“ – südlich des jetzigen Dorfladens.

Von Jens Wegener