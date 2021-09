Diebe brechen in Wustermarker Geschäft ein

Wustermark

Zehn Minuten nach Alarmauslösung informierte der Wachschutz am Mittwoch gegen 1.50 Uhr die Polizei über einen Einbruch in ein Wustermarker Geschäft. Polizisten trafen wenig später niemanden mehr dort an. Unbekannte hatten eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in das Innere des Ladens verschafft. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten einen weiteren Einbruch in einen Imbiss fest. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz und konnte diverse Spuren sichern. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline