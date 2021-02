Elstal

Ungefähr 180 Meter Stromkabel haben Diebe am vergangenen Wochenende von einer Baustelle auf dem Gelände des Olympischen Dorfes in Elstal gestohlen. Ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte den Diebstahl am Montagmorgen bemerkt und die Polizei informiert.

Die Unbekannten hatten die Umzäunung des Geländes gewaltsam geöffnet und das freiliegende Baustromkabel durchtrennt. Außerdem wurde eine Tür eines noch im Bau befindlichen Gebäudes aufgebrochen.

Nach einem ersten Überblick aus dem Inneren ist aber nichts weiter entwendet worden. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch nicht vor. Die Polizisten suchten nach Spuren und leiteten Ermittlungen ein.

Von MAZonline