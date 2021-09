Wustermark

Wohnungsmieter bemerkten am Mittwochmorgen in Wustermark, dass jemand in ihre Wohnung einbrechen will. Die bislang unbekannten Täter hatten ein Fenstergitter entfernt, drangen aber nicht in das Innere der Wohnung ein. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des versuchten schweren Diebstahls auf. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline