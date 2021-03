Diese Wlan-Hotspots gibt es in der Gemeinde Wustermark

Wustermark

Auf den ersten Blick ist er gar nicht zu sehen – der neueste Wlan-Hotspot der Gemeinde Wustermark. Der befindet sich an der Bürgerbegegnungsstätte in Wernitz, so dass die Wernitzer mit ihrem Smartphone jetzt im Umkreis des Hauses und natürlich auch drinnen kostenfrei im Internet surfen können. „Seit Mitte Januar ist der Zugang in Wernitz freigeschaltet“, sagt Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) und ergänzt: „Das wird hoffentlich nicht der letzte Hotspot sein, denn wir haben noch weitere Standorte nachgemeldet.“

Auch in Wustermark am Rathausparkplatz und in Elstal am künftigen Eisenbahncafé soll der kostenfreie Internetzugang künftig möglich sein. „Zu unseren Standorten liegen dem Brandenburger Bildungsministerium die Leitungspläne, die technischen Datenblätter, die Luftbildaufnahmen und die Verträge über die Laufzeit von fünf Jahren vor“, sagt der Bürgermeister. Das Bildungsministerium wolle bis Ende Februar abwarten, wie viele angemeldete Standorte aus den Gemeinden aufgrund von technischen oder anderen Problemen storniert werden und dann über die nachgereichten Standorte entscheiden, so Schreiber.

Zwei Standorte in Hoppenrade

Finanziert werden die kostenfreien Internetzugänge an öffentlichen Orten vom Land Brandenburg, die Kommunen haben lediglich einen Verwaltungsaufwand zu übernehmen. Bereits seit einem Jahr funktioniert das freie Wlan am Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof Elstal sowie am Karl-Liebknecht-Platz in der Nähe der Bürgerbegegnungsstätte Elstal. In den nächsten Tagen soll auch der Internetzugang am Eingang zur Döberitzer Heide freigeschaltet sein, so Schreiber. Die letzten Punkte mit der Stromversorgung müssten noch geklärt werden.

In Priort gibt es zwei Standorte: an der Buswendeschleife in der Chaussee und an der Bürgerbegegnungsstätte. In Wustermark kann man sich kostenfrei am Bahnhof in der Nähe des Aufzuges ins Netz einwählen, ebenso im Jugendklub und in der Bürgerbegegnungsstätte. Seit Ende November 2020 ist der Hotspot in der Parkstraße in Buchow-Karpzow an der Bürgerbegegnungsstätte aktiv, ebenso in Hoppenrade an der BBS/Feuerwehrgebäude und in der Dorfmitte in der Nähe der Trafostation.

Filter für den Jugendschutz ist eingebaut

Wer solch einen Hotspot nutzen möchte, muss sich mit seinem mobilen Endgerät in einer Entfernung von bis zu 100 Metern vom Hotspot befinden. Geht man auf den Wlan-Button, öffnet sich die Startseite des Landes Brandenburg. Dort ist die Nutzung des Hotspots zu bestätigen, dann ist man eingeloggt, kann beispielsweise Fahrpläne einsehen, E-Mails abrufen oder aufs Wetter schauen.

Der Sicherheitsaspekt wird dabei nicht außer Acht gelassen, so Holger Schreiber. „Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass ein Filter direkt auf dem Host des Ministeriums zwischengeschalten ist. Dieser verhindert den Zugang zu nicht jugendfreien, gewaltverherrlichenden, pornografischen, kostenpflichtigen oder sonstigen Seiten, die nicht dem normalen Internetgebrauch entsprechen.“ Dieser Filter werde vom Bildungsministerium überwacht, upgedatet und konfiguriert. „Bei den Standorten Begegnungsstätten und Jugendklubs ist dies ein wichtiger Faktor. Das wurde mit dem Jugendklub-Verantwortlichen kommuniziert, weil Bedenken kamen.“

Von Jens Wegener