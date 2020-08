Dallgow-Döberitz

Vorerst ist es nur eine These. Nämlich die vom Aufeinanderprallen der Lebenswirklichkeiten, das nirgends im Havelland so stark ist wie am Havelpark in Dallgow-Döberitz. Auf der einen Seite die brummende Bundesstraße, der quirlige Parkplatz, die Benzingerüche an der Tankstelle. Nur wenige Schritte davon entfernt die ruhige Heidelandschaft. Größer kann der Gegensatz nicht sein. Wer also einen Mini-Urlaub zu Hause machen will, der ist hier richtig.

Naturraum erhalten

Es geht erst einmal vorbei an einem rostigen Schlagbaum und einem sprachlich wenig erbaulichen Schild. Das informiert über „Ersteinrichtende, investive Maßnahmen zur biologischen Vielfalt und Altlastensanierung im FFH-Gebiet Dallgow-Döberitz, Hasenheide & Plettenberg“. Von dem Bürokratendeutsch lassen wir uns nicht abschrecken, anschaulicher ist da schon die Schautafel von Sielmanns Naturlandschaft. Die Stiftung hat große Teile der Döberitzer Heide gekauft, um sie als Naturraum zu erhalten.

Wir bewegen uns auf Wanderwegen im nördlichen Teil des riesigen Gebietes, das sich zwischen Seeburg und Priort, Elstal und Krampnitz erstreckt. Wir wollen Natur und Kultur erleben.

Erst Lärm, dann Stille

Natur ist schon mal da. Nur wenige Schritte hinter dem Schlagbaum ist vom Zivilisationslärm rein gar nichts mehr zu hören. Eine akustische Ausnahme wird später ein Flugzeug über uns bilden. Aber vorerst ist alles ruhig. Ein alter holpriger Weg führt leicht bergan. Links und rechts Bäume. Birken und Eichen, aber auch die amerikanische spätblühende Traubenkirsche.

Die Pflanze ist sehr attraktiv, auch Vögel lieben ihre Früchte und tragen so zu ihrer Verbreitung bei. Längst wird der robuste Baum, der sich fast pandemieartig in unseren Wäldern ausbreitet und heimische Pflanzen verdrängt, von Fachleuten mit Sorge gesehen. Und so zeigt der Spaziergang auch dies: Idylle kann trügerisch sein.

Die Döberitzer Heide ist ein 5400 Hektar großes Naturschutzgebiet, 800 Hektar im Süden der Heide werden noch militärisch genutzt als Standortübungsplatz. Das Gelände wurde fast 300 Jahre militärisch genutzt. Als direkte Verbindung von Berliner Stadtschloss und Übungsplatz wurde von 1903 bis 1911 die (Berliner) Heerstraße angelegt. 25 Kilometer Wanderwege sind heute erschlossen, auf dem Finkenberg steht am Rand der Wildniskernzone ein 15 Meter hoher Aussichtsturm auf einem ehemaligen Bunker. Die Aussichtsplattform kann über 53 Stufen einer Wendeltreppe erreicht werden.

Wir erreichen eine kleine Anhöhe und der Blick öffnet sich auf eine offen gehaltene Heidelandschaft, der Ginster ist längst verblüht, aber das Heidekraut mit seinem markanten Erica-Farbton fängt an zu blühen. Kaisermantel und Perlmuttfalter umflattern uns und sprechen für die Schmetterlingsvielfalt in der Heide, jede Menge kleiner brauner Heuschrecken sonnt sich auf den Sandwegen.

Schöne geflügelte Wesen

Vor unseren Schritten hüpfen oder fliegen sie davon und entfalten im wahrsten Sinne des Wortes ihre Schönheit. Wenn sie fliegen werden die Flügel sichtbar, sie leuchten in einem wunderbaren Blau, was den Namen der Blauflügeligen Ödlandschrecke erklärt. Aber, wie gesagt, die Schönheit des Tieres offenbart sich dem menschlichen Auge nur, wenn es sich bewegt.

Ein trutziges Denkmal

Schönheit kann man dem Denkmal in der Heide nicht unbedingt bescheinigen. Aber interessant ist es trotzdem. Auf dem 51 Meter hohen Hasenheider Berg steht ein Obelisk. Vor Ort findet sich außer dem Schild „Betreten verboten“ keine Information über das Granitgebilde. Hier ist im Vorteil, wer sich vorher informiert hat. Die Angaben über die Höhe des Denkmals schwanken in der Literatur zwischen 8 und 11,5 Meter. Einig sind sich die Geschichtsfreunde jedoch über Datum der Aufstellung: nämlich 1903.

Von König und Kaiser

Damals wollte Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser und preußischer König, an ein Ereignis von 1753 erinnern. Damals hatte sein Ur-Ahn Friedrich II. in der Heide ein gigantisches Manöver abhalten lassen, 44000 Teilnehmer trainierten für kommende Kriege. Über Jahrhunderte sollte die Döberitzer Heide militärisch benutzt und geschunden werden. Die Dörfer Döberitz und Ferbitz mussten weichen, das Denkmal blieb. Russische Soldaten haben ihre Namen zur Erinnerung in den Granit geritzt. Die vier Tafeln mit den Inschriften gingen verloren. Graffiti-Verschandler taten in den letzten Jahren ihr Werk an dem denkmalgeschützten Objekt.

Geliebtes Gezirpe

Eine Schutzhütte und Bänke lassen den Besucher pausieren. Wer mag kann über die militärische Vergangenheit Deutschlands und ihre Verherrlichung nachdenken und darüber, wie die Natur sich das Land zurückholt. Wer mag, der kann sich aber einfach dieser Natur an diesem Sommertag überlassen. Das Lauteste, was zu hören ist, ist das Gezirpe der Grillen. Die Erinnerung daran summt im akustischen Gedächtnis auch noch nach, als man schon längst wieder zwischen die kurvenden Autos auf dem Havelpark-Parkplatz zurückgekehrt ist.

Von Marlies Schnaibel