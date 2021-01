Döberitzer Heide: Naturparadies mit militärischer Vergangenheit

Seeburg/Dallgow/Elstal

Egal von wo aus man startet, ob in Seeburg, Dallgow oder Elstal, die Döberitzer Heide ist immer einen Ausflug wert. Gerade jetzt in der Pandemie-Zeit hilft selbst eine Wanderung von ein bis zwei Stunden, um den Kopf einmal frei zu kriegen. Rund um die Wildniskernzone laden unzählige Wanderrouten dazu ein, die Natur zu entdecken.

Auf richtiges Schuhwerk achten

Zur aktuellen Jahreszeit sollte dabei natürlich auf das richtige Schuhwerk geachtet werden, da die Wege mitunter matschig sind. Wer sich aber entsprechend ausgestattet auf den Weg macht, der wird belohnt. Denn selbst in der kargen Jahreszeit strahlt die Heide eine ungeheure Faszination aus.

Ein Relikt aus Zeiten der militärischen Nutzung. Quelle: Danilo Hafer

Wer sich vom Havelpark oder dem Dallgower Ortsteil Seeburg in die Heide aufmacht, hat einen besonders kurzen Weg zu zwei Sehenswürdigkeiten, abseites der beeindruckenden Natur. Nordöstlich in der Heide steht eine alte verlassene Kommandantur mit großem Garagentrakt. Es gibt Pläne, das Gebäude perspektivisch zu einem Schafstall umzubauen, für die Schafe, die in der Heide weiden.

Sielmann-Stiftung kümmert sich um Naturschutz

Das Gebäude erzählt zudem von der militärischen Vergangenheit des Naturparadieses, von der auch die unzähligen Hinweisschilder zeugen. Schon zur Zeit Preußens wurden hier militärische Manöver abgehalten. Heute kümmert sich die Heinz-Sielmann-Stiftung um den Naturschutz in diesem Gebiet.

Von einem Hochstand aus, lässt sich Landschaft überblicken. Quelle: Danilo Hafer

Nur etwa 15 Minuten vom Havelpark entfernt befindet sich der Obelisk. Kaiser Wilhelm II hatte diesen 1903 aufstellen lassen, zur Erinnerung an ein Militärmanöver mir 44 000 Soldaten, das dessen Urahn, Preußenkönig Friedrich II, 1753 in der Döberitzer Heide abgehalten hatte. Von einem hölzernen Aussichtspunkt hat man einen perfekten Überblick über den Obelisken und die offene und ganz unkriegerische Heidelandschaft.

Von Danilo Hafer