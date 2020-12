Döberitzer Heide: Naturschutz mit dem Panzer

Elstal

Die Zeiten, in denen Panzer militärische Manöver in der Döberitzer Heide trainierten, sind eigentlich lange vorbei. Doch am Dienstag drehte, weithin hörbar, wieder ein knapp 50 Tonnen schwerer ziviler Bergepanzer in dem Naturschutzgebiet der Sielmann Stiftung seine Runden. Das Kettenfahrzeug war ab 8 Uhr im Dienste des Naturschutzes unterwegs.

Wege verdichten, damit sich Pfützen bilden können

„Mit seinen Ketten bearbeitet und verdichtet der Panzer die Wegetrassen so, dass sich dort Pfützen bilden und auch länger halten. Diese sind ein Lebensraum für viele besondere Arten“, erklärte Jörg Fürstenow, zuständig für Ökologisches Monitoring und Landschaftspflege-Management bei der Heinz Sielmann Stiftung.

Allen voran Urzeitkrebse finden in sogenannten temporären Stillgewässern wie Pfützen ideale Lebensbedingungen. „Dort leben aber auch Rotbauchunken, Schlammlinge oder Armleuchteralgen“, so Fürstenow. Die Eier der teilweise vom Aussterben bedrohten Urzeitkrebsarten Tripos cancriformis und Branchipus schaefferi können mehrere Jahrzehnte im Boden überdauern. „Urzeitkrebseier kommen in der gesamten Heide vor. Sie werden von den Tieren, die hier leben, weitergetragen, hängen aber auch an Fahrzeugen und werden so weiter verteilt“, erklärte Jörg Fürstenow.

Krebse schlüpfen binnen 48 Stunden

Liegen die Eier dann an einer Stelle, die sich in der wärmeren Jahreszeit mit Regenwasser füllt, können binnen 48 Stunden kleine Krebse schlüpfen und von April bis November zum Leben erwachen. Einige Exemplare werden bis zu zehn Zentimeter groß.

Der Panzer machte auch vor Wassermulden nicht Halt. Quelle: Danilo Hafer

Dass die Urzeitkrebse, die schon zu Zeiten der Dinosaurier existierten, in der Döberitezr Heide so weit verbreitet sind, liegt auch an der früheren militärischen Nutzung des heutigen Naturschutzgebietes. „Damals wurden die Wege ständig von Militärfahrzeugen befahren. Das war ideal“, so Fürstenow. Mit der nun durchgeführten Trassenbefahrung durch den zivilen Panzer soll diese Nutzung imitiert werden.

Der Panzer hat noch einen weiteren Vorteil. Die Heide ist in großen Teilen noch immer munitionsbelastet oder nur oberflächlich beräumt. Der Panzer bietet Schutz, um auch diese Gebiete zu befahren. „Die ganze Heide zu beräumen würde Unmengen Geld kosten“, sagte Jörg Fürstenow.

Die Döberitzer Heide besteht zu 50 Prozent aus Offenlandflächen. Quelle: Danilo Hafer

Insgesamt hatte sich die beauftragte Spezialfirma am Dienstag neun Kilometer Wege vorgenommen und jeden davon sechsmal befahren. Am Nachmittag war der Job erledigt und in der Heide kehrte wieder Ruhe ein. „Wir möchten diese Wege nun mit Abschnitten vergleichen, auf denen wir andere Methoden einsetzen, um die Wirksamkeit zu ermitteln“, sagte Jörg Fürstenow.

Land fördert Maßnahmen in der Heide

Finanziert wird die ungewöhnliche Maßnahme in Sielmanns Naturlandschaft, bei der es sich um ein europäisches Natura2000-Schutzgebiet handelt, unter anderem vom Land Brandenburg. „Die Döberitzer Heide ist für uns auch ein Stück weit ein Labor, in dem wir verschiedene Methoden zur Naturschutz- und Landschaftspflege testen können, da wir hier ganz trockene aber auch ganz feuchte Gebiete haben“, erklärte Erik Paschke, Referent für die Natura2000-Umsetzung beim Landesamt für Umwelt.

Durch die lange militärische Nutzung und die vielen Offenlandflächen sind bis heute viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten in der Döberitzer Heide vertreten. „Um diese große Biodiversität zu erhalten, müssen wir regelmäßig umfangreiche Landschaftspflegemaßnahmen durchführen. Für Außenstehende wirkt das oft erst einmal ziemlich rabiat“, sagt Jörg Fürstenow.

Die Heinz Sielmann Stiftung kümmert sich um die Pflege der Döberitzer Heide. Quelle: Danilo Hafer

Aktuell sind daher wieder einige Wanderwege gesperrt. Eine Umwanderung der Wildniskernzone, in der neben Wisenten auch Przewalski-Pferde und viele Rothirsche leben, ist daher derzeit nicht möglich. Entfernt werden vor allem junge Pflanzen. „Alte Bäume fällen wir nur in Ausnahmen“, erklärt Fürstenow. Ist eine Fläche fertig bearbeitet, gleicht sie fast ein Mondlandschaft, regeneriert sich aber schon nach kurzer Zeit wieder.

In der rund 1680 Hektar großen Wildniskernszone erledigen die großen Wildtiere selbst die Landschaftspflege, in dem sie junge Pflanzen abfressen. In der Naturerlebniszone helfen dabei Heidschnucken, Ziegen sowie robuste Rinder- und Pferdearten.

Weitere Informationen zur Döberitzer Heide gibt es auf der Website www.sielmann-stiftung.de.

Von Danilo Hafer