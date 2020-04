Elstal

Nicht nur die frühsommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende, auch ein aufmerksamer Blick in die Döbritzer Heide macht derzeit unverkennbar klar, dass der Frühling endgültig angekommen ist. Zu den Frühlingsboten der Heide gehören die beiden seltenen großen Schmetterlingsarten Trauermantel und Großer Fuchs.

Im März aus Winterstarre erwacht

In diesem Frühling seien die beiden seltenen Arten außergewöhnlich zahlreich in der Döberitzer Heide anzutreffen. „Bereits im März sind sie aus der Winterstarre erwacht und wir konnten sie schon vielfach beobachten. Noch mindestens bis Ende April werden sie ihre Flugkünste an den Wanderwegen zeigen“, sagt Hannes Petrischak, Biologe und Leiter des Bereichs Naturschutz bei der Heinz-Sielmann-Stiftung.

Trotz des derzeit starken Aufkommens der Falter steht es um die beiden Arten nicht gut. Da sie in einigen Regionen Deutschlands sehr selten geworden sind, stehen die Schmetterlinge inzwischen auf der Vorwarnliste der Roten Liste bedrohter Tierarten. Dabei kommt der Trauermantel, gerade in den östlichen Bundesländern noch regelmäßig vor. Der Große Fuchs hingegen wird auch in Brandenburg seit Jahren nur noch in Einzelexemplaren gesichtet. In manchen Jahren werde er sogar gar nicht gesehen.

Der Große Fuchs, aufgenommen in der Döberitzer Heide. Quelle: Hannes Petrischak

In der Döberitzer Heide versucht die Sielmann-Stiftung die besonderen Tiere zu bewahren. „Mit unseren Landschaftspflegemaßnahmen, die wir in den vergangenen drei Jahren vorgenommen haben, haben wir die Lebensbedingungen für diese Falter, wie auch für viele andere seltene Arten, entscheidend verbessert“, erklärt Hannes Petrischak.

Die Falter leben bevorzugt in lichten Wäldern, oft im Übergangsbereich zu Heidelandschaften. Diese Lebensräume finden sie in der fast 4000 Hektar großen Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide.

Mehrere Millionen Euro investiert

Seit 2017 hat die Stiftung aus Mitteln der „Gesamtaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ mehrere Millionen Euro von Bund und Land in die Wiederherstellung der europaweit geschützten Offenland-Lebensräume investiert. Den gefährdeten Waldschmetterlingen kommen dabei vor allem die offenen Kuppen, Schneisen und Heideflächen zugute. Auch wenn einige Pflegemaßnahmen für den ein oder anderen Heide-Besucher erst einmal ziemlich martialisch wirken, wird dies spätestens dann entschädigt, wenn man einen dieser Falter entdeckt, die ein echter Hingucker sind.

Der Trauermantel hat eine Flügelspannweite von bis zu siebeneinhalb Zentimetern. Damit zählt er zu den größten heimischen Schmetterlingen. Kennzeichen des Trauermantels sind dessen dunkle, schokoladenbraune Flügel mit blassgelbem Rand.

Trauermantel mit Perlenkette

„Ausgesprochen hübsch ist die Perlenkette blauer Flecken, die sich innen an den hellen Rand schmiegt. Bei jedem Trauermantel sind diese blauen Tupfen in Größe und Farbintensität leicht unterschiedlich“, so Petrischak.

Den Großen Fuchs kennzeichnet indes seine warme, orange-braune Tönung, die vier einzelnen schwarzen Flecken in der Mitte der Vorderflügel und eine feine, wellenförmige blaue Linie am Rand der Hinterflügel. Seine Flügelspannweite beträgt rund fünf Zentimeter.

Von Danilo Hafer