Wustermark

Die Wustermarker Sozialdemokraten haben turnusmäßig einen neuer Vorstand gewählt. Den Vorsitz übernehmen Christina Hanschke (Ortsteil Wustermark) und Steven Werner (Ortsteil Elstal).

„Nach dem Vorbild der Bundes-SPD verteilen wir die Verantwortung auf zwei gleichberechtigte Schultern. Das ist mehr als zeitgemäß“, so Hanschke. Sie hat Erfahrung in der Kommunalpolitik, war bereits Vorsitzende des Ortsvereins und über einen längeren Zeitraum Vorsitzende des Sozialausschusses der Gemeindevertretung.

Steven Werner ist jetzt Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung und verfügt dank seiner berufliche Tätigkeit in einem Bundesministerium über Kenntnisse in der öffentlichen Verwaltung. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Leon Bucher gewählt. Kassierer ist Christian Mahr und Schriftführerin ist Kristin Werner.

Beisitzer sind Matthias Kunze und Elfriede Handrick. „Zu den beruflichen Hintergründen gehören die Gesundheitsbranche, das Uhrmacherhandwerk und der öffentliche Dienst.

Damit kommen ganz verschiedene Perspektiven in den Vorstand, die die Diskussionen um die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde Wustermark bereichern werden“, sagt Leon Bucher.

Von MAZ