Wustermark

Ein drittes Corona-Testzentrum wurde in der Gemeinde Wustermark eröffnet. Es befindet sich im Designer Outlet Berlin in Elstal. Die beiden anderen Standorte sind im Güterverkehrszentrum Wustermark und in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal.

„Jetzt haben wir ein sehr zentral gelegenes Testzentrum, das vom Designer Outlet organisiert und betrieben wird. Das begrüßen wir sehr“, sagt Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) und ergänzt: „Damit sind in Wustermark recht umfangreiche Testmöglichkeiten geschaffen, die auch gut erreichbar sind.“

Auch ohne Termin testen lassen

Die Schnelltests im Outletcenter sind nahe der Piazza möglich. Die Firma F&S Schnelltest bietet einen kostenlosen Covid-19-Test für alle Bürger an, die einen Personalausweis vorlegen. Man kann sich auch ohne Termin montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr testen lassen.

Der Abstrich wird in der Nase oder im Rachen genommen. Quelle: Jens Kalaene

Schon seit Mitte Dezember hatte das Testzentrum in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal, auch auf Bitten der Gemeinde Wustermark, wieder geöffnet. Für einen Einkaufsbummel bei Karls brauchen die Besucher keinen Test, es besteht Maskenpflicht (medizinische Maske, Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren). Die 2G-Regel gilt in der Gastronomie und für die Innen- und Außen-Attraktionen. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Kinder von 14 bis 18 Jahren benötigen einen tagesaktuellen negativen Test, das gleiche gilt für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Die kostenfreien Corona-Tests sind täglich von 9 bis 16 Uhr möglich. Wer sich vorher registriert, spart Zeit vor Ort. Die Testpflicht entfällt für alle, die eine Booster-Impfung haben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Netto im GVZ

Ein weiteres Testzentrum läuft, vor allem für die tausenden Beschäftigten im Güterverkehrszentrum Wustermark, auf dem Parkplatz des Unternehmens Netto in der Magdeburger Straße. Die Tests sind auch dort kostenfrei. Geöffnet ist montags von 5.30 bis 15.30 Uhr, dienstags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr.

Von Jens Wegener