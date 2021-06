Drogenfahrt endet in Wustermark

Wustermark

Am späten Montagabend rief ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass soeben ein Mann in Wustermark mit seinem Fahrzeug in auffälliger Weise über einen Kreisverkehr gefahren sei. Die Beamten konnten den 34-jährigen Fahrer in der Nähe in seinem Mercedes antreffen. Der Mann wirkte wirr und schien unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Da er vor Ort einen Drogentest ablehnte, fuhren die Beamten mit ihm in das Krankenhaus zur Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem ergab sich aufgrund der Umstände vor Ort, der Verdacht, dass der 34-Jährige außerdem mit Drogen handeln könnte. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

Von MAZonline