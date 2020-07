Dyrotzer Brücke wird halbseitig gesperrt

Dyrotz

Voraussichtlich ab Dienstag wird die Brücke über den Havelkanal zwischen Wustermark und Dyrotz halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Ampelanlage ist bereits aufgebaut. Sie steuert dann den Verkehrsfluss.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg lässt die Brücke in Teilen sanieren. Wie Mitarbeiter Sven Brückner sagt, erfolgen bereits seit Tagen Korrosionsschutz- und Betoninstandsetzungsarbeiten im unteren Bereich der Brücke.

Es müssen aber auch Schadstellen im oberen Teil ausgebessert werden. Deshalb ist die Teilsperrung nötig. Vorgesehen ist ein Zeitraum bis zum 21. August. An den Abenden und an Wochenenden soll es keine Einschränkungen auf der Brücke geben, so Brückner.

Problematisch könnte die Situation für Landwirte der Region werden, denn Mähdrescher oder andere breite landwirtschaftliche Fahrzeuge können die Dyrotzer Brücke, wenn sie halbseitig gesperrt ist, nicht überqueren. Sie müssen entweder auf die Abendstunden oder die Wochenenden ausweichen.

Erschwerend hinzu kommt, dass die „Nachbarbrücke“ in Buchow-Karpzow derzeit auch saniert wird und voll gesperrt ist. Die Arbeiten dort ziehen sich länger hin, als ursprünglich geplant. Sie sollen Ende Juli abgeschlossen sein, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.

Von Jens Wegener