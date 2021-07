Ein Priorter ist jetzt Chef der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“

Potsdam/Priort

Ein Priorter steht ab sofort an der Spitze der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“. Zum 1. Juli hat René Schreiter die Geschäftsführung der traditionsreichen Stiftung übernommen. Er arbeitet bereits seit mehreren Jahren bei der Stiftung, zuletzt als Referent der Geschäftsführung.

Der 51-jährige René Schreiter blickt mit großen Erwartungen auf die neuen Aufgaben im alten Haus: „Ich freue mich darauf, künftig die Geschäfte der Stiftung in leitender Position zu führen. Mit Blick auf die zahlreichen geförderten Kinder- und Jugendprojekte, die laufenden Sanierungen von stiftungseigenen Liegenschaften oder das vor uns liegende Jubiläum der Stiftung, die im Jahr 2024 ihren 300. Geburtstag hat, ehe ich ein herausforderndes, interessantes Spannungsfeld.“

Schreiter dankte seiner Vorgängerin Elke Krüger für die Übergabe einer gut geführten Organisation. Elke Krüger hatte im Februar 2015 die Geschäftsführung der Stiftung übernommen. Unter ihrer Leitung brachte die Waisenhaus-Stiftung mehrere bauliche Vorhaben in den stiftungseigenen Liegenschaften zum Abschluss, mit denen die Lebenssituation der dort wohnenden Kinder und Jugendlichen verbessert werden konnte.

Er ist studierter Historiker

René Schreiter ist studierter Historiker. Bevor er zur Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ kam, arbeitete er mehrere Jahre am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam.

Bei der Stiftung verantwortete Schreiter die wissenschaftliche Aufarbeitung und Erschließung der Geschichte des früheren Waisenhauses, die 2012 in die Errichtung des Waisenhaus-Museums mündeten. Parallel entwickelte und begleitete er die Förderstrategie der Stiftung, mit der Mittel für Projekte der Kinder und Jugendhilfe an gemeinnützige Träger vergeben werden.

Die Stiftung betreut im Land Brandenburg etwa 400 Kinder- und Jugendliche. Sie unterhält Standorte in mehreren Landkreisen, im Havelland aber nicht. „Havelländer Kinder sind aber in einer Einrichtung in der Prignitz untergebracht“, sagt René Schreiter.

René Schreiter arbeitete bis 2020 an den „Priorter Nachrichten“ mit. Quelle: Jens Wegener

Von Potsdam nach Priort umgezogen

Im Jahr 2003 zog es den Potsdamer René Schreiter mit seiner Familie nach Priort. Er wollte in dem Wustermarker Ortsteil in seiner Freizeit die Ruhe genießen, sich dem Garten und seinem großen Hobby, dem Sammeln von Zinnfiguren, widmen. Aber dafür blieb ihm wenig Zeit. Denn er von 2007 bis 2020 gehörte René Schreite zum ehrenamtlichen Redaktionsteam der örtlichen Zeitung „Priorter Nachrichten“ und kümmerte sich um Inhalt und Layout der viermal im Jahr erscheinenden 16-seitigen Ortszeitung. Er ist zudem Mitglied des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Priort und gehört dem Heimatverein „Memoria“ an.

Von Jens Wegener