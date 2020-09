Nauen/Elstal

„Ihre Geschichte klingt komplett verrückt. Und es gibt dabei sehr viele Zufälle. Aber das Gericht kann ihnen die Beteiligung an der Straftat nicht nachweisen“ – so begründete die Richterin am Nauener Amtsgericht am Donnerstag den Freispruch für den 41-jährigen Nauener Chris Holzmann (Name geändert). Auch der Staatsanwalt hatte trotz „starker Zweifel an der Unschuld“ für Freispruch plädiert.

Der Angeklagte war des gemeinschaftlichen Diebstahls in Zusammenhang mit einem Einbruch beschuldigt worden, begangen Mitte 2018 mit einem zweiten Täter in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal. In der Nacht zum 13. Juni gab es einen Einbruch. Sicherheitsleute, die von Karls-Inhaber Robert Dahl beauftragt waren, das Objekt zu überwachen (nachdem es im Vorfeld mehrere Einbrüche und Diebstähle im Erlebnis-Dorf gegeben hatte), bemerkten die Täter gegen 0.30 Uhr. „Einer stand am Zaun draußen und passte wohl auf, ein anderer machte sich an einem Spielautomaten zu schaffen“, erklärte einer der beiden Wachmänner vor Gericht. Bei dem Spielautomaten handelte es sich um eine kleine Feuerwehr, die sich nach Einwurf von Münzen in Bewegung setzt.

Diebstahl ist misslungen

Als der Versuch, den Automaten zu knacken, misslang, seien die Täter wieder über den seitlichen Holzzaun geklettert, um abzuhauen. „Wir haben uns bemerkbar gemacht und dann die Flüchtenden in Richtung Elstal verfolgt“, so einer der Wachmänner, die parallel die Polizei verständigt hatten.

Die Beamten in Zivil, die sofort vor Ort waren, hätten den einen Täter verfolgt, die Wachmänner den zweiten. Letztere stellten schließlich den Mann, der zuvor den Spielautomaten aufbrechen wollte, und übergaben ihn der Polizei. Das Strafverfahren gegen diesen vermeintlichen Haupttäter steht noch aus. „Im Moment ist er auf der Flucht und wird gesucht“, so die Richterin. Vor Gericht in Nauen stand somit nur der vermeintliche zweite Täter.

Wachmänner und Polizisten verfolgten die Täter

Die Polizisten fanden fast zeitgleich den Angeklagten in einem Gebüsch nahe der Brücke über die B 5. Doch Chris Holzmann streitet die Tatbeteiligung ab. „Ich habe dort an einem Baum geschlafen und auf jemanden gewartet, der mich nach Nauen fährt“, gab der 41-Jährige vor Gericht an und erzählte seine kuriose Geschichte.

Er sei am Nachmittag des 12. Juni mit seinem Kumpel Franko Lutz (Name geändert), der offenbar der Haupttäter bei dem späteren Einbruch bei Karls war, mit dem Zug nach Spandau gefahren, um in einer Kneipe zu feiern. Es kam zum Streit, Franko sei gegen 16 Uhr zurückgefahren, so der Angeklagte. Er selbst habe noch einige Biere getrunken, dann die Lokalität gewechselt und sei schließlich im Auto von einem Mann und einer Frau, die er in der Gaststätte angesprochen hatte, mit nach Elstal genommen worden. „Ich dachte, die fahren bis Nauen. Aber in Elstal haben sie mich rausgesetzt. Dann habe ich mehrere Leute angerufen, ob sie mich abholen können.“ Einer habe zugesagt. „Bis er kommt, wollte ich an einem Baum nahe der Auffahrt zur B 5 in Elstal warten. Dort bin ich eingeschlafen, bis die Polizei mich geweckt hat.“

Kurzzeitig den Blickkontakt verloren

Die Polizistin, die bei der Festnahme von Chris Holzmann dabei war, sagte vor Gericht aus, dass „der Angeklagte verwirrt gewirkt hat“. Sie bestätigte zudem, dass der Angeklagte sofort von einer Geburtstagsfeier in Spandau erzählte und dass er auf jemanden warten würde, der ihn in Elstal abholen soll. Der später ermittelte Alkoholwert von Holzmann betrug 0,9 Promille.

Mit ausschlaggebend für den Freispruch, so die Richterin, sei die Tatsache, dass der Angeklagte bei der Festnahme keinerlei Erschöpfungserscheinungen aufgewiesen hat. Wenn er die etwa 350 Meter lange Strecke vom Erlebnis-Dorf bis zum Auffindort gelaufen wäre, weil er vor den Polizisten und den Wachleuten geflüchtet ist, hätte er „ordentlich pumpen müssen“. Außerdem hatten die Polizeibeamten kurzzeitig den Blickkontakt zu dem zweiten flüchtenden Täter verloren, sodass nicht eindeutig klar sei, ob der Geflüchtete auch wirklich der später festgenommene Angeklagte war.

