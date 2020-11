Elstal

Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Elstal ein. Die Diebe hatten die Terrassentür aufgehebelt. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Zur Suche und Sicherung von Spuren kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz.

Von MAZ-online