Wustermark

An die Worte „Wird verschoben“ musste sich Karin Schiewe schweren Herzens gewöhnen. Hatte die 73-Jährige in diesem Jahr doch Einiges geplant, sowohl im privaten Bereich – die Feier ihrer Goldenen Hochzeit – als auch in ihrer neuen Funktion als Vorsitzende des Wustermarker Seniorenbeirates. Aber das Virus setzte alledem ein Stopp-Zeichen.

„Wir lassen uns nicht entmutigen. Irgendwann wird es wieder normal weitergehen und dann wollen wir für die ältere Generation in Wustermark da sein“, sagt Karin Schiewe. Vor allem Veranstaltungen und Ausflüge sollen organisiert werden. Auch in der Wustermarker Kommunalpolitik wollen sich die Senioren einmischen, wie gerade bei der Planung der Umgestaltung des Elstaler Friedhofes.

Das Team steht

Erste Lichtblicke was die Kooperation mit den Ortsteilen anbelangt, habe es bereits gegeben. „In Wustermark, Priort und Wernitz haben wir Kontakte geknüpft. Aber grundsätzlich wollen wir auch in Buchow-Karpzow und Hoppenrade Fuß fassen“, so die Vorsitzende.

Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (l.) und der Seniorenbeirat. Quelle: Privat

Viele Jahre gab es um die Aufgaben und die Zusammensetzung des Seniorenbeirates Wustermark Streit. Die Kommunalpolitiker konnten sich nicht einigen, viele Interessierte an der ehrenamtlichen Arbeit sprangen ab. Als dann ein Seniorenbeirat gewählt war, dem auch Karin Schiewe angehörte, gab es Meinungsverschiedenheiten untereinander mit dem Vorsitzenden Andreas Wilszeck. Als der im Vorjahr zurücktrat, fanden sich schließlich Dietmar Wiegend ( Elstal), Marianne Skowronowski ( Wustermark), Evelyn Gliewe ( Elstal) und Gudrun Groh ( Priort) mit Karin Schiewe zusammen. Im Sommer wurden sie gewählt.

Bürgermeisterin in der Wendezeit

Wer die Elstalerin kennt, weiß, dass sie dieses Amt mit vollem Engagement anpackt. „Mit Menschen habe ich meinem Berufsleben ständig zu tun gehabt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir als Team den Seniorenbeirat vorwärts bringen“, so Schiewe.

Bevor die Diplomverwaltungsfachwirtin 2014 in Rente ging, war Karin Schiewe Sozialarbeiterin beim Deutschen Roten Kreuz in Falkensee. Sie kümmerte sich dort unter anderem um Obdachlose. Zuvor, von 1994 bis 2003, arbeitete sie als Büroleiterin der Demex-Park-Management in Elstal. Aber die Elstaler werden sie vor allem aus der Zeit 1986 bis 1993 kennen. Karin Schiewe brachte die damals noch eigenständige Gemeinde Elstal als Bürgermeisterin über die Wendezeit. „Ich weiß noch heute, dass ich als Parteilose gemeinsam mit dem Frauenverband und der Feuerwehr angetreten war und dann gewonnen habe“, erinnert sich Schiewe. Plötzlich habe sie sich mit Begriffen wie Flächennutzungsplan und Haushalt beschäftigen müssen. „Weiterbildung war angesagt, und zwar am Wochenende.“

Das Olympische Dorf wurde Elstal zugeordnet

Unvergessen bleiben Karin Schiewe die Verhandlungen um das Olympische Dorf Elstal. Das gehörte ja ursprünglich zu Dallgow-Döberitz. „Aber dann kam von der Kreisverwaltung Nauen die Entscheidung, dass das Areal des historischen Sportlerdorfes von 1936 zu Elstal gehören soll. Heute kann ich sagen, es war eine gute Entscheidung und ich habe an der Umsetzung mitgewirkt.“

Mitgewirkt hat Karin Schiewe auch gut vier Jahre als Schöffin im Amtsgericht Nauen. Zusätzlich betreute sie als vom Gericht bestellte Person insgesamt acht hilfebedürftige Personen. „Heute habe ich noch die Verantwortung für eine Person in Spandau. Die habe ich weg vom Alkohol gebracht, das macht mich stolz.“

Und wenn Rentnerin Karin Schiewe mal viel Freizeit hat, greift sie zum Buch, liest zum Beispiel Erich Kästner. „Um unseren Garten brauche ich mich nicht zu sorgen, dass macht mein Mann Günther“, sagt sie. Aber sie freut sich schon wieder darauf, mit ihrem Mann unbeschwert in den Urlaub fahren zu dürfen. Ohne Maske.

Von Jens Wegener