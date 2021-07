Einschulungsstreit: Warum eine Wernitzer Familie sich mit dem Schulamt angelegt hat

Wustermark

Eine große Schultüte mit kleinen Geschenken und Leckereien – darauf freuen sich die künftigen Abc-Schützen am nächsten Samstag. Auch für die Eltern ist die Einschulung ihrer Kinder ein Höhepunkt im Leben. Was bei Familie Bietke aus Wernitz bei ihrem älteren Sohn Jarl auch genauso war, ist jetzt bei ihrem zweiten Sprössling Bjarne anders. „Wir sind einfach genervt von der Vorgehensweise des Schulamtes in Neuruppin. Wir wissen wenige Tage vor dem Schulstart nicht, ob wir einen Hortplatz für Bjarne in Wustermark bekommen“, sagt Mutter Maren Bietke.

Inzwischen ist ein Gerichtsverfahren beim Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg anhängig. Denn Familie Bietke wollte, obwohl sie in dem Wustermarker Ortsbereich Wernitz wohnt, ihren zweiten Sohn in Brieselang einschulen lassen. Dort könne Bjarne nach der Schule von einer befreundeten Brieselanger Familie abgeholt und solange beaufsichtigt werden, bis Maren oder Marcel Bietke von der Arbeit aus Berlin zurückkommen. Die Eltern sind beide Justizbeamte, wobei Vater Marcel im Drei-Schicht-Dienst tätig ist, Mutter Maren arbeitet sechs Stunden täglich. „Wir können nicht sicherstellen, dass wir jeden Tag um 13.35 Uhr, wenn in der Wustermarker Grundschule Schluss ist, zuhause sind. Deshalb wäre Brieselang die bessere Lösung“, so Maren Bietke.

Widerspruch wurde abgelehnt

Doch das Schulamt lehnte den Antrag ab. „Zu Recht, denn das erste Kriterium bei der Schulwahl ist die Wohnortnähe“, erklärt der zuständige Schulrat Bernd Thiel gegenüber der MAZ. Da es in der Gemeinde Wustermark die Otto-Lilienthal-Grundschule als verlässliche Halbtagsschule gibt, müsse der Sohn der Familie Bietke auch dort zur Schule gehen. Die wenigen Gründe, die Ausnahmen rechtfertigen würden, kämen in dem Fall nicht zum Tragen. „Dass wir richtig gehandelt haben, zeigen doch die Entscheidungen der Justiz“, so Thiel. Zwar ist das Hauptverfahren zwischen der Familie und dem Schulamt vor dem Verwaltungsgericht noch nicht abgeschlossen, aber sowohl der Widerspruch gegen die Ablehnung der Einschulung in Brieselang, als auch die einstweilige Verfügung, um eine Einschulung in der Gemeinde Brieselang zu realisieren, wurden abgelehnt.

Die Grundschule „Otto Lilienthal“ in Wustermark. Quelle: Jens Wegener

Aus der Sicht von Maren Bietke „ist das Schulamt nicht nur für die schulische Bildung zuständig, sondern sollte auch die Zumutbarkeit und das Kindeswohl bei ihren Entscheidungen im Auge behalten. Das ist hier nicht ersichtlich“, sagt die verärgerte Mutter.

In beiden Gemeinden im Hort angemeldet

Zwischenzeitlich hatten die Eltern an den notwendigen Terminen in beiden Schulen teilgenommen und die entsprechenden Schulmittel besorgt, um allen Eventualitäten vorzubeugen und informiert zu sein. „Wir beantragten auch in beiden Gemeinden Hortplätze. In Brieselang konnte uns einer zugesagt werden, in der Gemeinde Wustermark bisher nicht“, so die Mutter.

Da liegt offenbar der Knackpunkt. „Das Schulamt argumentiert, die Schuld, in Wustermark keinen Hortplatz erhalten zu haben, liege bei uns Eltern. Es wurde uns unterstellt, diese Situation absichtlich herbeigeführt zu haben“, sagt Maren Bietke.

Sammeln auf dem Sportplatz vor dem ersten Schultag im Vorjahr. Quelle: privat

Due gute Nachricht aus Wustermark

Auf Anfrage der MAZ im Wustermarker Rathaus teilte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) mit: „Im Zuge der im Frühjahr vor der Einschulung erfolgten Schuluntersuchungen, an der Bjarne Bietke teilgenommen hat, hat die Familie keinen Hortplatz angemeldet, so wie es normalerweise üblich ist und wie es viele andere Eltern getan haben.“ Denn nach den Anmeldewünschen erstelle die Gemeinde Wustermark die Platzliste für den Hort. „Leider haben wir trotz der Erweiterung nur knapp 300 Hortplätze zur Verfügung.“ Familie Bietke habe erst im Juni einen Hortplatz angemeldet, so dass sie nun auf der Warteliste auf Platz drei stehe.

Nach all den Querelen dann am Freitag dies: Bürgermeister Holger Schreiber konnte der Familie mehr als Hoffnung machen und zusagen: Bietkes erhalten in Wustermark einen Hortplatz – und das zum Schulanfang.

Von Jens Wegener