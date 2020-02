Eisenbahnersiedlung: Häuser saniert, Nebengelasse verfallen

Elstal

Gerade liegt das neue Gutachten zur Eisenbahnersiedlung in Elstal vor, ist die Diskussion um das denkmalgeschützte Ensemble wieder im Gange. Zwar hatte das Berliner Planungsbüro Plan und Praxis, das im Auftrag der Gemeinde Wustermark arbeitet, im Elstaler Ortsbeirat vermittelt, dass es keine weitere Verdichtung der Siedlung geben werde. Aber damit allein wollen sich die Elstaler nicht zufrieden geben. Denn sie fürchten um den Verfall der alten Stallungen.

Deutsche Wohnen ist in der Pflicht

Ein trauriges Bild in der Eisenbahnersiedlung. l Quelle: Jens Wegener

Ohne Rettungsmaßnahmen droht Abriss

Der alte Ortskern Elstals habe mit der Sanierung der Häuser ein Stück seines Glanzes zurückgewonnen, so Bank weiter. „Es darf aber nicht auf halbem Wege stehen geblieben werden. Denn die teils eingefallen Geisterschuppen geben nicht nur optisch ein trauriges Bild ab, einige sind eine Gefahr für Fußgänger, wieder andere müssen vielleicht abgerissen werden, wenn keine Rettungsmaßnahmen erfolgen. „Ich erwarte von der Deutschen Wohnen und erst recht von der Denkmalbehörde des Landkreises, dass dem Verfall der immerhin auch zur denkmalgeschützten Siedlung gehörenden Nebengelasse, endlich Einhalt geboten wird“, fordert der Linken-Politiker. „Eigentum verpflichtet, heißt es im Grundgesetz. Und das gilt nicht nur für Wohnungen, die man profitbringend vermieten kann“, ergänzt er.

Bebauungsplan bringt Klarheit

Mit einem Bebauungsplan will die Gemeinde nun eine Verdichtung in der Siedlung verhindern. So jedenfalls hat es der Elstaler Ortsbeirat empfohlen.

Schon als sich die Wustermarker Gemeindevertretung im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen hatte, keine weiteren Häuser in der Siedlung haben zu wollen, hatte die Deutsche Wohnen entsprechend reagiert. Geschäftsführer Stefan Degen im Juli 2019 sagte: „Wir bedauern, dass wir unsere ursprünglich geplante Erweiterung der Siedlung durch Neubau nun nicht mehr durchführen können, hoffen aber dennoch auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wustermark.“ Bezüglich der weiteren Vorgehensweise mit Stallungen und Außenanlagen würden noch Zuarbeiten ausstehen. Sobald diese vorliegen, werde man „in die weitere Planung und Umsetzung gehen.“

Von Jens Wegener