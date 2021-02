Elektronische Anzeigetafel bald am Bahnhof Priort

Priort

Als letzter der drei Bahnhöfe in der Gemeinde Wustermark bekommt Priort eine dynamische Fahrgastinformationstafel (DFI). Den Auftrag zum Bau der Anlage haben die Mitglieder des Wustermarker Hauptausschusses jetzt an die Berliner Oltmann Elektronik GmbH vergeben, die bereits 2018 die Tafel am Bahnhof Wustermark aufgestellt hat. Das Vorhaben kostet rund 58 000 Euro, wobei der Landkreis Havelland etwa 33 000 Euro Fördermittel beisteuert. Das Geld ist im Haushaltsentwurf 2021 der Gemeinde Wustermark eingeplant.

Nachdem die Fahrgastinformationsanzeigen an den Bahnhöfen in Wustermark und in Elstal in den letzten Jahren errichtet und in Betrieb genommen wurden, ist nun der Aufbau einer solchen Anlage am Bahnhof Priort dran. Das sollte eigentlich bereits im letzten Jahren erfolgen, musste aber wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Haushaltssperre in der Gemeinde Wustermark im Vorjahr verschoben werden.

Standort mit Ortsbeirat abgestimmt

In Abstimmung mit dem Landkreis Havelland und der Havelbus Verkehrsgesellschaft soll die Maßnahme in Priort im ersten Halbjahr fertiggestellt werden, so Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Man gehe dabei nach ähnlichen Kriterien vor, wie in Elstal und Wustermark.

So erhält die Anzeigentafel eine vierreihige Informationsanzeige für die Taktung der Linienbusse des Öffentlichen Personennahverkehrs und eine dreireihige Anzeige für die Bahnverbindungen, in der Summe werden also sieben Zeilen zu sehen sein. Alle Informationen des ÖPNV erhält der Fahrgast in Echtzeit. Der Standort dieser dynamischen Fahrgastinformationsanzeige sei mit dem Ortsbeirat Priort abgestimmt worden, so Scholz.

Buslinie wird verlängert

Weit im Vorfeld hatten Benutzer der Linienbusse und die DB Netz AG selbst die Gemeindeverwaltung Wustermark darauf aufmerksam gemacht, dass es am Bahnhof Priort zu „zeitlich unangemessenen Standzeiten der Busse kommt“. Mit einer dynamischen Fahrgastinformation sind für die Fahrgäste die Ankunfts- und Abfahrtzeiten besser erkennbar. Zudem werden auch hilfreiche Informationen zu Verspätungen oder Ausfällen an die Fahrgäste weitergegeben. „Hinzu kommt, dass mittelfristig eine Buslinie aus Potsdam, die derzeitig in Kartzow endet, den Bahnhof in Priort zusätzlich anfahren wird und dadurch die Attraktivität des Haltestellenbereiches wesentlich erhöht wird“, so Scholz.

Von Jens Wegener