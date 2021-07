Elstal: 18-Jähriger entblößt sich auf offener Straße vor Frau

Elstal

Eine Havelländerin hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr im Wustermarker Ortsteil Elstal die Polizei alarmiert. Die Frau teilte den Beamten mit, dass ein junger Mann vor ihren Augen sein Geschlechtsteil entblößt und anschließend „daran manipuliert habe“, teilt die Polizei mit. Die Frau saß zum Zeitpunkt der Tat in einem Auto, der Mann soll sie währenddessen angeschaut haben. Die alarmierten Beamten konnten vor Ort zunächst in der Umgebung keinen Tatverdächtigen feststellen. Eine Kamera hatte den Vorgang jedoch aufgezeichnet, auch ein weiterer Zeuge hatte das Ganze beobachtet.

Auf diese Weise kam die Polizei schließlich zu Hinweisen auf die Identität des jungen Mannes. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei ihm um einen 18-jährigen Heranwachsenden. Die Beamten suchten den jungen Mann schließlich an seiner Wohnanschrift auf und führten mit ihm eine sogenannte Gefährderansprache durch.

Zudem wurde eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den 18-Jährigen aufgenommen.

Von MAZonline