Elstal: Auto überschlägt sich mehrfach, Fahrer geht zu Fuß davon

Mehrfach überschlug sich am Sonntagabend ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Fahrer eines BMW X5 kam kurz vor Mitternacht in der Abfahrt am Outletcenter von der Bundesstraße 5 bei Elstal in der Gemeinde Wustermark von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend zwischen Bäumen und Büschen zum Stillstand.

Eine Anruferin hatte die Polizei über das auf dem Dach liegende Auto informiert. Als Polizei und Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie nur das leere Fahrzeug vor. Vom Fahrer fehlte vorerst jede Spur. Rettungskräfte suchten bei starkem Nebel die gesamte Umgebung des Unfallortes aus.

Wenig später griff eine Polizeistreife den unverletzten Mann in Priort auf. Der Fahrer hatte sich zu Fuß vom Unfallort entfernt. Der 46-jährige Mann räumte ein, dass er der Fahrer des Wagens war. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,74 Promille. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro.

Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen gefertigt und er wurde nach der Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes aus der Maßnahme entlassen.

